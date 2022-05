Sufletul petrecerii a fost Alex Pițurcă în Loft, acolo unde avea să petreacă fix de 1 Mai, după ce, în zilele premergătoare, și-a făcut încălzirea prin cluburile din Mamaia. Două blondine au râvnit la prezentabilul fiu al fostului selecționer, Victor Pițurcă, care nu a refuzat, cel puțin, dialogul. În tot acest timp, Cristina ICH scria mesaje pe Instagram! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Telenovela Cristina Ich – Alex Pițurcă Junior pare a se duce în multe episoade. Cuplul din a cărui iubire a apărut micuțul Noah Alexandru nu pare chiar stabil: certuri, despărțiri, împăcări! Zilele trecute, când Mamaia, perla litoralului românesc, și-a invitat petrecăreții, Alex Pițurcă a fost printre cei care au dat curs ofertei cu brațele deschise.

Singur, fără a lui ”soțioară”. 1 Mai trebuie sărbătorit cum se cuvine, și-ar fi spus fostul fotbalist, mai mult, pentru că atacant a fost în cariera-i scurtă, a făcut ce știe mai bine: a încercat să „marcheze”.

Alex Pițurcă a „devastat” Loft-ul!

Duminică, Loft, Mamaia. Ultima zi, din cele trei pe care petrecăreții le-au ”îmbrățișat”. Practic, finala. Piți Junior a „lovit” ca un veritabil vârf. S-a lansat în hora distracției, printre tineri ”aghezmuiți” și cu un chef nebun de petrecere, printre șampanii-mamut sau sticle cărate în roabe, printre toate fițele din club. Și-a revăzut prieteni, și-a salutat tovarăși, dar două „piese” parcă l-au atras mai tare. Două blondine pe care nu avea cum să le rateze.

Nici n-a fost greu, pentru că au ”sărit” pe el. Le-a luat pe rând. Pe prima a ”pasat-o”, pentru că i s-a părut, probabil, mult mai interesant ce-i spune a doua. Normal, din moment ce sexy-blondina și-a sprijinit căpșorul de păpușă pe umărul lui și i-a înșirat vorbe… Probabil, dulci. Cei doi au conversat minute bune, într-o atmosferă dansantă, plină de euforie.

Mesajul Cristinei Ich, după ce Alex s-a lăudat pe Instagram cu filmulețele de lux și opulență? ”Admir oamenii care pot ascunde sentimente în spatele unui ecran de telefon. Eu niciodată nu am putut. Sunt zile în care am nervi, nu mă dau jos din pat, nu am chef să vorbesc cu nimeni”. Sec.

Reacția Cristinei Ich, după ce a fost acuzată că acceptă să fie înșelată

Cristina ICH era „acuzată” de una dintre urmăritoarele de pe Instagram că acceptă să fie înșelată de Alex Pițurcă, dar pe social media pozează în altceva. Răspunsul tranșant a venit rapid, iar șatena a dat cărțile pe față: ”Am fost înșelată și am înșelat, la rându-mi, dar în viață ești liber să faci ce vrei, nu suntem proprietatea nimănui și este alegerea ta dacă rămâi în relație sau nu.

Cine acceptă să rămână lângă tine sau nu, m-aș bucura să văd relații deschise și la noi, sincer.

Dar cu mentalitatea asta arhaică, greu de pus în practică, teoria o știm. Nimeni nu are relația perfectă, nimeni! Pe mine m-au înșelat toți bărbații din viața mea, fără excepție și pe bună dreptate. Foarte greu să stai cu o femeie ca mine. Statuie merită ăla care nu a făcut-o, dar cum am spus, nu există!”

