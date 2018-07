Războiul dintre Marcel Toader și Gabriela Cristea continuă în instanță!

Războiul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader nu s-a sfârșit! Ba din contră, se mută în instanță. Totul din cauza banilor! (Reduceri mari la jocuri PC )

Războiul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader nu s-a sfârșit. Prezentatoarea TV vrea să-și recupereze niște bani pentru care ea a muncit pe brânci.

„Sunt nişte bani pentru care eu am muncit din greu, dar nu fac un capăt de ţară din asta. Dacă îmi voi recupera banii, vor fi bine-veniţi, îi voi investi în educaţia fiicei mele.”, a declarat Gabriela Cristea pentru viva.ro.

Prezentatoarea TV a mărturisit că avocatul ei de ocupă ca ea să-și recupereze, într-un final, banii.

„A stagnat la momentul ăsta pentru că am auzit că e o chestie cu insolvenţă, nu ştiu, nu mă pricep, n-am fost niciodată cu contabilitatea. Mă depăşeşte total, avocatul meu se ocupă (..) Nimeni nu a vrut să judece acest proces care a fost demarat în urmă cu multă vreme. Am fost mutaţi de la un tribunal la altul pentru că toţi judecătorii spuneau că nu-i de competenţă lor.”, a precizat prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea mai vrea un copil

Gabriela Cristea și-a refăcut viața alături de Tavi Clonda cu care are și o fetiță. Vedeta a avut un mare vis: acela de a deveni mămică. I s-a împlinit însă după foarte multe eforturi și sacrificii! Prezentatoarea TV își dorește încă un copil, dar vrea să lase totul în mâinile divinității.

"Recunosc că mi-ar fi plăcut să am copii mai de tânără, dar știi cum e… Dumnezeu se tăvălește pe jos de râs la dorințele pe care le avem. Mi se pare că ne-a trimis-o pe Victoria când trebuia. Atunci când am depus armele s-a întâmplat. Ai venit tu (n.r. Mădălin Ionescu) cu Cristina, stăteam în Otopeni. Și i-am spus: "Ia bea din paharul ăsta!". Ea era însărcinată. A luat paharul și a băut și am zis:"Dă-mi paharul să beau!". Și am rămas însărcinată. Mi-am dorit-o atâta de mult pe Victoria și sunt mai mult decât mulțumită și nu pot să-l rog pe Dumnezeu să-mi mai trimită un copil, dar dacă vrea să-mi trimită îl primim cu brațele deschise", a mărturisit Gabriela Cristea.