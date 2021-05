Răzvan Raţ îşi sărbătoreşte ziua de naştere într-un Ferrari de sute de mii de euro. Cum arată noua sa ”bijuterie” pe 4 roți

Răzvan Raţ îşi sărbătoreşte ziua de naştere într-un Ferrari de sute de mii de euro. Fostul fotbalist a împlinit astăzi vârsta de 40 de ani.

E mare sărbătoare în familia lui Răzvan Raț! Fostul internațional român a împlinit astăzi vârsta de 40 de ani și și-a făcut un cadou de sute de mii de euro. Răzvan Raț este fan Ferrari și de ziua lui de naștere și-a achiziționat a șasea mașină de acest tip.

Fostul fundaș al echipei naționale a intrat în posesia unui Ferrari 488 Pista Spider, în valoare de aproximativ 600.000 de euro. Noua maşină a lui Raţ are un motor V8 de 720 de cai putere şi are nevoie de numai 2.8 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 km/h. (CITEȘTE ȘI: PĂRINȚII INTERNAȚIONALULUI RĂZVAN RAȚ AU FOST INFECTAȚI CU SARS-COV-2! „CULMEA, CÂND AM AVUT CARANTINAŢI ÎN HOTEL N-AM PĂŢIT NIMIC, AM PĂŢIT-O ACUM”)

Fostul internațional și-a achiziționat primul său model în anul 2009, pe vremea când juca la Șahtior, în Ucraina. De-a lungul anilor, Florin Raț și-a tot mărit colecția impesionantă și a ajuns să dețină 6 bolizi de lux Ferrari.

Răzvan Raț este contactat de către cei de la Ferrari în momentul în care apar modele noi.

”Poți să achiziționezi un model normal chiar dacă nu faci parte din club, dar nu poți să ai acces la alte ediții speciale. Diferența dintre Ferrari și celelalte brand-uri este că oricâți bani ai avea nu poți pur și simplu să vii și să cumperi o ediție specială sau limitată. Poți să fii miliardar, dar nu ai acces.

Sunt niște ierarhii. Ei se uită și ce mașini mai ai în garaj. Se fac niște punctaje de-a lungul istoriei. Dacă sunt alții care au mai multe puncte decât tine, atunci ei sunt îndreptățiți să cumpere mașina respectivă”, a spus Raț.