Răzvan Simion, dezvăluiri la șase ani de la divorțul de mama copiilor săi. Cu ce probleme s-a confruntat prezentatorul TV

La șase ani de la divorțul de mama copiilor săi, Răzvan Simion a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat după ce el și Diana au decis să meargă pe drumuri separate.

Timp de cinci ani, Lidia Buble și Răzvan Simion au format un cuplu, dar în vara anului trecut au decis să meargă pe drumuri separate. Atunci când a cunoscut-o pe Lidia Buble, prezentatorul TV era căsătorit cu Diana… femeia cu care are și doi copii. Timp de un an, artista și Răzvan Simion ar fi trăit o poveste de dragoste interzisă.

După o căsnicie de 15 ani, Răzvan Simion și Diana au divorțat. Ruptura definitivă a avut loc în 2015. Ir, acum, la șase ani de când cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate, prezentatorul TV a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat.

Totul a început de la discuția despre divorț, pe care prezentatorul TV a avut-o cu actrița Ioana Ginghina, invitată în platoul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

”Ioana Ginghină: Am trecut printr-o poveste de viață. Am un secret pe care il tot spun: eu, desi am aproape 44 de ani, intotdeauna mi-am dorit sa fiu ceva cand o sa fiu mare. Eu ma uit la J Lo si vreau sa fiu ca ea, mereu imi gasesc niste obiective. Am reusit sa trec peste trauma cu ajutor de la psiholog, a fost cadoul meu de ziua mea, sedinte la psiholog. Ti se zguduie lumea, efectiv, ca femeie te gandesti daca te descurci cu copilul și altele. Nu știu la bărbați cum e, dar ca femeie, asta am simtit.

Răzvan Simion: Și pentru barbati e la fel, si eu m-am confruntat cu asta. La mine cel mai complicat a fost sa ii explic fetitei ce se întâmplă”, a fost dialogul între Răzvan Simion și Ioana Ginghină.

Diana și-a refăcut viața în Timișoara

Pe parcursul mariajului cu Răzvan Simion, Diana a fost o prezență discretă și la evenimentele mondene l-a însoțit destul de rar pe fostul ei soț.

După despărțire, Diana și-a refăcut viața. Șatena trăiește o poveste de dragoste de câțiva ani buni și este extrem de fericită. Diana Simion se va căsători cu Radu Biță, bărbatul pe care îl cunoaște de aproximativ 20 de ani.

Radu Biță este om de afaceri în Timișoara, iar în ceea ce privește relația cu Diana Simion a declarat că s-au revăzut, cu ocazia unui eveniment, iar apoi ”s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare”.