Răzvan Simion îl regretă pe Benone Sinulescu: ”Niciodată nu l-am văzut trist”

Benone Sinulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Simion, i-a adus un ultim omagiu lui Benone Sinulescu, fiind vizibil afectat de evenimentul nefericit care a cutremurat întreaga țară.

,,Se spune că omul este o oglindire din ochii celorlalți, nu as fi în totalitate de acord, as spune doar că omul este suma amintirilor sale. În momentul în care te duci din lumea asta și amintirile tale personale au plecat, se spune că misiunea ta a fost încheiată. Noi cu Nea Beni avem multe amintiri, toate plăcute. Am să spun un clișeu, dar niciodată nu l-am văzut trist, deși îl știam suferind în ultimii ani. Ieri ne-am luat rămas bun și de la Nea Beni. Drum lin, maestre!”, a declarant Răzvan Simion în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Benone Sinulescu avea testamentul făcut încă din 2014