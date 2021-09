Răzvan Simion l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale și deja au o relație bună

Întâlnire de gradul zero în familia lui Răzvan Simion! Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a ieșit la masă în oraș împreună cu iubita lui, fiul cel mic, fiica cea mare, dar și iubitul acesteia.

Luna trecută, Ianca Simion a împlinit 17 ani, iar de aproximativ un an tânăra are un iubit pe nume Marco, de care pare foarte îndrăgostită. Răzvan Simion pare că are o relație foarte bună cu tânărul și se înțeleg de minune, având în vedere că au ieșit de mai multe ori împreună.

Prezentatorul de la Antena 1 l-a acceptat pe Marco în familia lui și cu siguranță își dorește tot ce este mai bun pentru fiica sa.

De curând, aceștia au ieșit în formulă completă în oraș și au imortalizat momentul. Pe una dintre rețelele de socializare, Răzvan Simion a postat o fotografie alături de iubita lui, de cei doi copii din căsnicia cu Diana Simion, dar și de Marco, iubitul Iancăi. „Serile noastre”, a scris prezentatorul pe Instagram.

După despărțirea de Lidia Buble, în viața lui Răzvan Simion a apărut Daliana Răducan, cu care prezentatorul are deja o relație solidă, fiind împreună de aproximativ un an. De asemenea, se pare că și Ianca și Tudor au o relație bună cu iubita tatălui lor. Mai cu seama că aceștia fac poze cu tânăra, căci, pe parcursul relației de cinci ani cu Lidia Buble n-a apărut nicio poză publică în care să fie Lidia Buble în compania copiilor lui Răzvan Simion.