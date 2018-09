Reacția Elenei Merișoreanu despre aventura lui Nicolae Botgros! Ce a spus despre soția maestrului: „M-am întâlnit cu ea și…”

Reacția Elenei Merișoreanu despre aventura lui Nicolae Botgros nu a întârziat să apară. Cântăreața de muzică populară, invitată în studiourile România TV, și-a spus punctul de vedere în legătură cu aventura sentimentală a cunoscutului dirijor.

”Nicolae Borgros este un bărbat care arată foarte bine”, a spus Elena Merișoreanu. ”E bărbat, nu te poți băga peste opțiunea lui”.

În ceea ce privește copilul apărut pe lume în urma acestei relații extraconjugale a maestrului, cântăreața de muzică populară crede că acest copil nu are nicio vină în toată această telenovelă: ”Copilul n-a avut nicio vină fiindcă a venit pe lume. Să-i dea Dumneeu putere să meargă mai departe”.

Elena Merișoreanu este convinsă că problemele vor fi rezolvate, până la urmă, fiind vorba despre adulți care sunt, totuși, responsabili. ”Soția a fost sigur foarte afectată”, a dezvăluit Elena Merișoreanu pentru România TV, ”m-am întâlnit cu ea, mai demult, înainte de aventură, nu se simțea prea bine. Avea unele probleme de sănătate. Dar sunt convinsă că l-a iertat acum. Sunt problemele lor, le vor rezolva așa cum știu”.

Citește și ”Mare telenovelă în lumea folcloriștilor! Nicolae Botgros, în vârstă de 65 de ani, ar fi lăsat însărcinată o cântăreață de 38 de ani!”

Reacția Elenei Merișoreanu nu este singulară

Maestrul Botgros a devenit tată la vârsta de 65 de ani, iar mama copilului este o artistă cu 30 de ani mai tânără decât el. Nicolae Botgros a devenit tătic în luna aprilie a acestui an. Anişoara Dabija, mama copilului, era căsătorită de 15 ani cu Dumitru Guşevatîi, instrumentist din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova. Cei doi au împreună doi copii. Cu toate acestea, Anişoara a avut o relație extraconjugală cu Nicolae Botgros și a rămas însărcinată cu el.

”Mi-a spus că este copilul lui Botgros. Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, a declarat Dumitru Guşevatîi, potrvit click.ro.

”Pe micuță o cheamă Nicoleta Botgros. Nici unul nu recunoaște asta, dar să vă mai spun ceva. Sunt o grămadă de artiste care se dau pe lângă acest geniu al muzicii, pentru a deveni celebre, și chiar ele trag de domnul Botgros. Cu siguranță femeia aceasta l-a învăluit și i-a «turnat» copilul, pentru că el își iubește enorm nevasta și e un om de respect”, a declarat o sursă din lumea muzicii populare pentru click.ro.

Citește și ”Super-imagini. “Prințesa RCA-urilor” a făcut mega-chef cu Talent la ziua ei!”