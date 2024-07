Reacția virală a organizatorilor Neversea după ce Nicki Minaj și-a luat banii de la Saga, dar a refuzat să mai urce în avionul către Bucureşti

Organizatorii festivalului Neversea, desfășurat pe litoralul românesc, au transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după scandalul izbucnit la SAGA. În spațiul public au apărut videoclipuri și postări în care mai mulți tineri s-au revoltat, după ce Nicki Minaj a refuzat să mai susțină un moment artistic în fața mulțimii. CANCAN.RO vă arăta AICI la ce „manevră” a apelat cântăreața internațională și cum „a tras clapa” celor care au plătit bilete pentru festival. La câteva ore distanță de la izbucnirea scandalului, reprezentanții festivalului din județul Constanța le-au oferit „păgubiților” șansa de a se alătura la distracția de pe plajă. Detaliile se află mai jos.

Este vară, anotimpul în care au loc, de regulă, cele mai multe dintre evenimente și festivaluri, la mare sau la munte. Până la finalul anului, calendarul evenimentelor este plin, românii putând lua parte la activități care să le aducă bucurie. Printre acestea s-au numărat și două festivaluri îndrăgite de tineri, și anume Neversea și SAGA.

Festivalul Neversea s-a desfășurat în perioada 4 – 7 iulie 2024. De altfel, a coincis cu intervalul în care s-a desfășurat un alt festival îndrăgit de tineri, și anume SAGA, între 5 și 7 iulie 2024, care a avut loc la București. Totuși, o situație avea să provoace o revoltă în mediul online, în rândul celor care au achiziționat bilete la festivalul din Capitală. Nicki Minaj, una dintre artistele de top care urmau să întrețină atmosfera, a refuzat să mai vină. Mulți tineri au așteptat-o pe cântăreața internațională cu sufletul la gură, însă au rămas dezamăgiți în momentul în care au aflat, chiar de la ea, că nu mai vine în România. Pe platforma X (fosta Twitter), artista a explicat motivul pentru care nu s-a prezentat în fața fanilor.

În mesajul notat pe internet, artista a invocat un motiv surprinzător – neprezentarea a fost justificată în urma unor „probleme de siguranță legate de protestele din zonă”. În cursul zilei de luni, 8 iulie, are loc un protest la București, în Piața Victoriei. Se intitulează „Fără haos în legislația fiscală”. Manifestația este organizată de contabili, experţi, economişti şi antreprenori. Până la ora 09:00, se aflau în jur de o mie de persoane în Piața Victoriei.

Pe de altă parte, artista a precizat că va fi prezentă la Wireless Festival, eveniment care se desfășoară la Londra între 12 și 14 iulie 2024. CANCAN.RO a aflat, însă, la ce „manevră” a apelat cântăreața internațională și cum „a tras clapa” celor care au plătit bilete pentru festival. Deși banii i-au intrat în cont (în 3 tranșe), artista a refuzat să calce în România. Detaliile se află chiar AICI. În plus, organizatorii au pregătit totul ca la carte, așa cum a cerut artista.

Reprezentanții festivalului Neversea au transmis un mesaj, după scandalul cu Nicki Minaj de la SAGA. Într-o formă subtilă, pe internet, au transmis că cei care „au rămas fără festival” se pot alătura distracției de la malul mării.

„Motorul festivalurilor sunt oamenii. Și nopțile de vară în care cântăm împreună până la răsărit. Și vrem să simțim toți asta, indiferent unde petrecem. Dacă ați rămas fără festival, sunteți bineveniți la Neversea, în această seară. Inclusiv stafful. Primul tren din București pleacă la 22:30. Vă așteptăm și vă iubim! (…) This is for real. Vino cu brățara de la alt festival și cu buletinul la punctul de check-in și primești acces. Save the night and enjoy the sunrise!”, se arată în postarea organizatorilor Neversea.