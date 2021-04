Reacție explozivă a lui George Burcea! Admiratoarea făcută praf de Andreea Bălan are doar 12 ani

Fostul soț al Andreei Bălan, George Burcea, a reacționează pentru prima dată, pe seama ieșirii nervoase pe care artista a avut-o, săptămână trecută, la adresa unei admiratoare.

Potrivit unei postări făcute de actor, admiratoarea pe care Andreea o acuza că are probleme psihice și îi cerea să le dea „block” lui George și Vivianei, actuala lui iubită, atunci când a aflat că îi urmărește pe toți trei în mediul virtual, este, de fapt, o adolescentă de doar 12 ani.

„Mesaje primite de un copil de 12 ani. Asta-i România?!? Unde-i educația? Unde-i terapia? Unde-i coloana?”, a scrie George revoltat, pe Instagram, la categoria Story, lângă printurile cu reacția exagerată a fostei sale soții.

Ieșirea bizară a Andreei Bălan

Chiar dacă pozează într-o femeie fericită, care a trecut peste greutățile care au lovit-o în ultima vreme, Andreea Bălan dă dovadă că divorțul de George Burcea încă o mai macină.

Jurata de la Te cunosc de undeva avut o ieșire bizară pe Instagram, acolo unde i-a reproșat unei admiratoare că o urmărește pe Viviana Sposub, dar o apreciază și pe ea în același timp.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate.

Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta.

Te rog frumos să le dai block și să nu mai postezi niciun mesaj dacă vrei ca eu să îți văd postările și story-urile. Un adevărat fan niciodată nu susține oamenii care îl terfelesc- Oamenii care își terfelescu idolul am vrut să spun”, i-a transmis Andreea Bălan admiratoarei sale.

