Regele Charles și Prințul William nu își mai vorbesc! De la ce a pornit cearta celor doi, după vizitele lui Harry

Tensiuni în familia regală britanică! Regele Charles și Prințul William, o nouă distanțare? Iată de la ce ar fi pornit totul!

După o perioadă în care părea că toate se normalizează în Familia Regală, au apărut încă o dată semne de neînțelegere între membrii ei. În special, relația dintre Regele Charles al III-lea și fiul său, Prințul William, pare să se răcească. Potrivit surselor apropiate de Casa Regală, tatăl și fiul nu mai se înțeleg bine. În timp ce regele încearcă să fie un singur om în fața publicului, ca să păstreze imaginea Coroanei, discuțiile dintre ei pot duce la o altă problemă în interiorul familiei.

Regele Charles și Prințul William nu își mai vorbesc

Cauza ar fi fost un interviu al Prințului de Wales la un site de streaming. El a vorbit sincer despre trecutul lui și despre cum vede viitorul monarhiei. Tonul lui a fost deschis și promite un mod nou de a vedea lucrurile. Dar, în Palat, au fost puține încurajări pentru aceste idei. Cred că regele a crezut că fiul lui s-a exprimat mai degrabă critic la adresa modului în care a fost condusă Coroana în trecut.

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre vechile practici cu care a trebuit să creștem eu și Harry și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu regresăm la acestea”, a spus Prințul William.

Deși diferențele dintre generații sunt lucrul normal în această familie, momentul ales și contextul actual, cu regele în vârstă și nevoia de a arăta că Coroana este solidă, au făcut ca tensiunile să devină mai mari. În Palat se spune că nu au discutat mult timp împreună, nu s-au întâlnit, ceea ce este rar pentru ei.

În ciuda multor crize din trecut, această nouă răcire vine într-un moment în care regalul încearcă să-și îmbunătățească imaginea. După decenii în care Regina Elisabeta a II-a a fost principalul reprezentant, instituția trebuie să se adapteze la o lume mai transparentă și cu mai multe așteptări. Pentru unii, ideea unei monarhii mai accesibile e importantă, dar pentru alții e o amenințare pentru tradiție.

„Regele vede asta ca pe o trădare, nu ca pe un act de sinceritate. Nu este vorba doar despre tensiuni familiale, ci despre Coroana însăși”, a transmis o sursă de la palat pentru ShuterScoop.

