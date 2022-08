,,Regele trăiește!”. Petrecăreții din Nuba și Loft, în delir după ce au aflat că Florin Salam nu a murit

Florin Salam este mai prezent ca niciodată, atât în mass media, pe rețelele de socializare, dar și în cluburile din România. Deși s-a zvonit că a încetat din viață, ”Regele trăiește” și petrecăreții din NUBA și LOFT au sărbătorit după ce au aflat că Salam nu a murit. Imagini de colecție!

Deși ”Regele” s-a întrebat dacă această veste chiar i-ar fi bucurat pe români, iată că răspunsul a venit mai repede decât se aștepta.

Vezi și: REACȚIA LUI DANI, FIUL LUI FLORIN SALAM, DUPĂ CE S-A SPUS CĂ TATĂL LUI A MURIT: „NU ESTE ADEVĂRAT! TATĂL MEU ESTE ÎN VIAȚĂ!”

Petrecăreții aflați în Nuba și Loft au sărbătorit vestea că Florin Salam nu a murit. În boxe au răsunat celebrele melodiei ”Saint Tropez” și ”Zâna zânelor”.

Pe ecranul principal din Nuba a fost proiectată o fotografie cu Florin Salam însemnată cu zicala ”Regele TRĂIEȘTE”, moment în care clubul s-a luminat de la blițurile telefoanelor mobile.

Evident că petrecăreții au fost în delir. la LOFT chiar s-a ”încins” un foc de artificii în cinstea ”Regelui”.

Florin Salam: ”Eu sunt bine, în două-trei zile pot să ajung și acasă”

În seara aceasta, o informație falsă a fost distribuită inițial în presă, potrivit căreia Florin Salam ar fi murit, apoi pur și simplu a „explodat” pe rețelele de socializare. La scurt timp după ce informația a fost distribuită masiv, ”Regele Manelelor” a postat pe contul său oficial un mesaj prin care le-a transmis fanilor că este în viață și că așteaptă să se întoarcă pe scenă.

”Vă salut oameni buni al vostru Florin Salam, vă salută cu respect. Fac acest filmuleț, în primul rând pentru familia mea, tot ce înseamnă neamurile mele din provincie, că nu am neamuri doar la noi în București.

Cu zvonurile care circulă, prin presă, prin televiziuni, prin știri, că nici nu știu cum să le spun. Este foarte important, știți foarte bine că de câteva zile am avut situația pe care am avut-o. Cei din presă, îmi cer scuze, că nu vreau să supere pe mine, formulează mult, mult pentru situația prezentă. Ce pot să vă spun, că nu îmi găsesc cuvintele, am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă, din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea.

Vezi și: REACȚIA LUI ADRIAN MINUNE DUPĂ CE S-A SCRIS CĂ A MURIT FLORIN SALAM: “TOTUL ESTE OK! ESTE O VESTE DATĂ DE UN RĂUFACĂTOR!”

Eu acum trei patru zile am cântat într-un loc, de aia vreau să anunț și toți colegii, și multă lume dintre dumneavoastră, să luați în serios problema asta care e cu covidul, că noi câteodată facem caterincă de situația asta și ferească Dumnezeu pe toată lumea, nu știi niciodată cum poți să cazi și mai ales în meseria noastră, stăm numai între oameni.

Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea și mă refer la copiii mei și la familia mea. Le spun să stea liniștiți, că eu sunt bine, în două-trei zile pot să ajung și acasă. Trebuia și astăzi, dar au spus să mai stau puțin ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Nu vă mai îngrijorați, sunt bine, numai că mi-a fost puțin rău, asta e situația, trecem peste”, a spus Florin Salam.