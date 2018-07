”Regina muzicii lăutărești” își acuză soțul că i-a schimbat copilul la naștere: ”Medicii mi-au zis că e fată, dar el a venit cu un băiat!”

Cornelia Catanga, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică de petrecere de la noi din țară, îl „acuză” pe Aurel Pădureanu, bărbatul care îi este partener de viață de mai bine de 25 de ani, că i-a schimbat copilul la naștere. ”Regina muzicii lăutărești” a făcut dezvăluiri uluitoare, în premieră, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (VEZI ȘI: Cornelia Catanga vrea să intre în politică)

Zilele trecute, cunoscuta și îndrăgita Cornelia Catanga și soțul ei, Aurel Pădureanu, au avut motiv de petrecere. Cei doi au sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, dar și împlinirea a 25 de ani de căsătorie.

„Regina muzicii lăutărești” a făcut mărturisiri de-a dreptul șocante, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Artista își „acuză” soțul că i-a schimbat copilul la naștere. (NU RATA, AICI: IUBITUL L-A BĂTUT CU SCAUNUL PE RĂZVAN CIOBANU)

”Eu mi-am dorit foarte mult să am o fată, îmi doream cu orice preț o fată. Când eram însărcinată și m-am dus la ecograf, domnul doctor de la la Spitalul Polizu mi-a spus că eu port în pântec o fată. Medicul a vrut ca eu să fiu liniștită înainte de naștere. Eu am născut prin cezariană pe la ora 14, iar pe la 17 când m-am trezit din anestezie a venit Pădureanu cu Alex în brațe. I-am zis «Pleacă cu asta de aici! Ce ai făcut cu fata mea, mi-a schimbat copilul» Eu am crezut că Pădureanu mi-a schimbat copilul în maternitate. Medicii mi-au zis că e fată, dar el a venit cu un băiat. După acest episod, asistenta șefă a venit și mi-a spus adevărul. Ei m-au mințit pentru ca eu să nu ies din starea de confort”, a declarat Cornelia Catanga, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Catanga a vrut să se sinucidă!

Cornelia Catanga a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a vrut să se sinucidă, dar și despre relația cu Aurel Pădureanu, soțul ei. (NU RATA, AICI: UNUL DINTRE CEI MAI DISCREȚI MILIARDARI AI ROMÂNIEI A FĂCUT UN PARTY FARAONIC LA 60 DE ANI!)

„După ce a murit mama mea, singura persoană care m-a readus la viață a fost Pădureanu. Am vrut să mă sinucid, nu doar o dată”, a declarat Cornelia Catanga.

„Eu o visez, vorbesc cu ea, vorbesc în somn cu voce tare. Eu o visez pe mama mea. Mama mea era în ușă, fuma, și îmi spunea cum să tai ceapa, când să pun, cum sa pun tot ce trebuie… Mă macină când se apropie luna lui noiembrie. Pe 19 noiembrie 1991 s-a stins bunica mea… Sunt foarte indignată pentru că nu știu de ce boală a murit mămica mea”, a mai spus artista.

