Relații reci între Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu: „Nu am ieșit niciodată la o bere”

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu lucrează împreună de 11 ani. Partenerul Doinei Teodoru a dezvăluit în cadrul unui interviu cum i-a cunoscut pe colegii săi de platou, dar și ce a făcut la prima lor întâlnire. De asemenea, celebrul bucătar a mărturisit ce relație există între ei de fapt, dar şi multe alte detalii despre care fanii nu aveau habar.

Cei trei chefi au făcut istorie cu cel mai iubit show culinar din România. Fanii emisiunii aşteaptă cu nerăbdare fiecare ediţie, iar acest lucru le demonstrează cât sunt de apreciaţi.

Deşi pe micile ecrane între Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au existat tensiuni şi dispute, de-a lungul anilor s-a creat o legătură specială între ei. Cu toate acestea, iubitul Doinei Teodoru mărturiseşte că în toţi aceşti ani, nu au reuşit să găsească un moment în care să iasă toţi trei la o bere.

Cătălin Scărlătescu vorbeşte despre relaţia cu colegii săi

„Atunci când am dat mâna cu ei le-am spus: Scărlătescu Cătălin, cel mai bun bucătar român în viață. Și de atunci așa a rămas Așa că așa a fost de la început. Cu Florin lucrasem o dată, o singură dată, și nu îmi aduceam aminte de el. Și de Bontea, numai de bine! Era cumva omologul meu dintr-un alt hotel, noi veneam amândoi din două hoteluri foarte mari, unul a rămas, unul a dispărut puțin. Și amândoi făceam cam aceeași muncă, eram amândoi foarte bine înfipți în jobul ăsta de bucătar de hotel. Dumitrescu venea din altă lume, o lume mai boemă, o lume mai boemă, într-o lume în care creativitatea putea să intervină în orice moment. La noi, mai greu. Cam așa a fost întâlnirea noastră. Reacția lor a fost una puțin zâmbăreață, doar că la prima emisiune live un coleg de trust l-a întrebat pe Dumitrescu: Și cum te descurci tu dacă vine un concurent din ăsta mai agresiv, mai dur? La care Dumitrescu ce spune: Păi nu îl am eu pe Scărlătescu lângă mine, cel mai bun bucătar în viață? Deci, gata! Cam așa a fost întâlnirea noastră. Foarte ciudat, sunt mulți ani de atunci.

De atunci ne leagă o prietenie interesantă. Ceea ce pot să vă spun este că nu am reușit încă toți trei să iesim la o bere. Încă! Deci prietenia asta se bazează pe altceva, nu pe bere. Se bazează pe foarte multă muncă, pe stres, pe certuri, pe umor. Între noi există tot timpul o competiție incredibil de nelămurită. Nu ne-am lămurit niciodată care are dreptate, de fiecare dată. Suntem trei bucătari diferiți, trei firi vulcanice dar foarte pozitive. Foarte profesioniști. Colegii mei sunt foarte spectaculoși, sunt o adevărată lecție de viață, în toți acești zece ani am avut doar de învățat de la ei”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.