Restaurantul lui Cătălin Scărlătescu, desființat de clienți pe internet: „Am plecat de acolo cu bube pe mine”. Chef-ul de la Antena 1, 3, 8 stele pe Google

În vara anului trecut, Cătălin Scărlătescu și-a îndeplinit un mare vis și a reușit să își deschidă propriul restaurant. După ce mult timp a lucrat în restaurantele altora, celebrul chef a vrut să își materializeze experiența și iubirea pentru bucătărie cu propriul meniu, în propriul restaurant. Visul și l-a îndeplinit, însă clienții se pare că nu sunt prea mulțumiți.

Multă lume a așteptat deschiderea restaurantului lui Cătălin Scărălescu. Celebrul chef are numeroși fani care au fost extrem de încântați când au auzit marea veste. Toți abia au așteptat să meargă să testeze meniul gândit de bucătar, însă, unii dintre ei au avut de-a face cu surprize neplăcute. Se pare că o parte destul de mare dintre clienții restaurantului au fost nemulțumiți.

Restaurantul „XChef by Catalin Scarlatescu” nu are recenzii prea bune în mediul online. Localul a reușit să aibă o notă de doar 3,8 și câțiva clienți revoltați. Oamenii s-au plâns de atitudinea personalului și de timpul mare de așteptare, de calitatea îndoielnică a mâncării, de prețuri mari și așteptări înșelate.

„Mănânci acolo și mori pe drum, am plecat cu bube pe mine, nimic extravagant. Aceleași preparate ca peste tot și aceeași tâmpenie, sosuri tăiate, grețoase, 0 gust”, a spus unul dintre clienți.

„La un astfel de restaurant te așteptai să ai o experiență culinară. Din păcate nimic din ce am mâncat nu avea gust ! Humus banal cu niște chiftele tari și reci! Carpaccio de vită oxidat pe margine! Cotlete de miel reîncălzite. Cotlet de mangaliță banal, fără nici un sos sau ceva special (o bucată de carne prăjită în tigaie) cu o garnitură separată contra cost! O bucățică de cod negru care nu exagerez dar avea circa 4-5 cm lungime pe 2 cm lățime, pe un pat de pak choi fără gust, fără sos. Pentru copii nu prea sunt opțiuni. Mult sub așteptări! Nu am o problema cu prețul cerut pentru un fel de mâncare atâta timp cât mâncarea are gust”, a declarat un altul.

„Bătaie de joc, eu înțeleg ca toți vor să se îmbogățească peste noapte, dar așa ceva nu se poate o porție de paste așa de puține încât nici măcar nu le găsești în farfurie. Mâncarea dezamăgitoare și prea scumpă pentru ce gust și aspect avea”, susține un alt client dezamăgit.

Cătălin Scărlătescu, planuri mari

Cum nu toată lumea poate să fie mulțumită, se pare că vedeta de la Antena 1 nu este prea afectat de recenziile proaste. Restaurantul lui este prosper, iar celebrul chef se gândește chiar să se extindă și să își transforme businessul într-un lanț de restaurante.

„Nu m-am decis dacă acest prim restaurant va face sau nu parte dintr-un lanț, fie el regional sau mai mare, sau va fi nu doar primul, ci și unicul meu restaurant. Nici asupra acestei decizii nu m-am hotărât încă. Voi mai analiza chestiunea, probabil în următoarele luni, dacă nu cumva chiar ani.

Însă lumea va trebui să știe că acesta este restaurantul lui Cătălin Scărlătescu. Fiindcă de-a lungul timpului mi-am asociat figura și cu alte restaurante sau am gătit acolo și vestea s-a dus repede prin lume. De data asta va fi altfel”, declara Cătălin Scărlătescu.

