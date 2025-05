Reţeta succesului pe reţelele de socializare. Cristian Chifoi dezvăluie secretul la ALTCEVA cu Adrian Artene

Cristian Chifoi a fost invitatul jurnalistului Adrian Artene în cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA. Antreprenorul îşi dezvăluie povestea impresionantă, dar şi „reţeta” cu care a reuşit să atingă succesul. O investiţie de 4.500 de euro, dar şi munca şi ambiţia l-au transformat într-un antreprenor care gestionează o avere de câteva milioane de euro.

Cristian Chifoi, o figură cunoscută atât în lumea antreprenoriatului, cât și în online, cu peste jumătate de milion de urmăritori pe Tiktok, ne dezvăluie câteva dintre secretele sale. Coach-ul financiar spune că una dintre cei mai importante calităţi pe care cineva care vrea să activeze pe reţelele de socializare trebuie să le aibă este sinceritatea. Cel puţin el aşa a reuşit să ajungă la inimile oamenilor.

Cristian Chifoi, despre reţeta succesului pe reţelele de socializare

Adrian Artene: Care e rețeta succesului? Pentru că ai un imens succes pe TikTok, dar ai un imens succes pe YouTube, pe toate rețelele sociale.

Cristian Chifoi: Cred că nu e nicio rețetă. Anii de business de dinainte, la asta mă concentram și eu. Cum vând pe pepenii aia? În loc să-i vând între blocuri acolo și nu mă vede nimeni, să-i scot în față cumva, dar să nu mi-au amendă în același timp. Adică să fie și legal. Și m-a ajutat să lucrez cu, eu cât am lucrat în cafenea la început, să lucrez direct cu omul, să înțeleg exact ce vrea, să văd ce îmi cere, îi dau, îi livrez exact ce îmi cere, că se întâmplă și chestia asta. Vreau și eu o cafea. Am 50 de chestii. Care din ele? Și atunci, păi nu știu, fă-mi cum știi tu. Păi nu pot, hai să te întreb. Asta am făcut și în online. Bă, ce vreți să auzi? Ce vă interesează să aflați? Eu nu zic chestiile mele, vorbesc de crypto, că vreau să le promovez oamenilor cu crypto. Astea mi-au cerut. Aici am ajuns, astea le-am cerut. Ăsta-i singurul secret. Oferă oamenilor ce vor, nu ce vrei tu sau îți place ție.

Adrian Artene: Ai crescut practic și pe rețele sociale. Alături de comunitatea ta, v-ați inspirat unii pe ceilalți, ei pe tine, prin întrebări, prin curiozități. Tu ai avut curiozitatea să și studiezi și să le răspunzi. Ai fost manualul lor.

Cristian Chifoi: Da, deci aia ce se întâmplă în social media nu e o singură cale de distribuție a mesajului. E o cale cu două sensuri. De mergeea ce e rar la noi. Nu exista chestia asta. În televiziune cum era? Omul primea informația de la televiziune și atât. Dreptul la opinie și așa se nasc și oameni care critică. E normal. Așa trebuie să funcționeze o democrație. Dar da, datorită urmăritorilor ajungi să înveți ce nu credeai că o să înveți în viața ta. Ești forțat.

Adrian Artene: Credibilitatea e punctul foarte în online?

Cristian Chifoi: Da, în primul rând. Deci oricât de fake ai încerca să fii, la fel și discuția cu cum ajungi să fii de succes în online. Păi ceea ce vorbești trebuie să fie adevărat. Nu poți să vorbești de la alții, că nu o să te crede nimeni. Poate te cred o perioadă, că ești așa mai… cum să zic… să nu-mi vine cuvântul acum. Să prinzi la cameră, să prinzi la oameni. Mai carismatic. Dar la un moment dat se termină chestia asta. E de ajuns să te prindă cu o minciună și s-a năruit practic tot brandul tău.

Adică toată încrederea s-a dus. Și atunci e mai bine să zici, dacă ai chestii nașpa de zis despre tine, ceea ce eu am făcut de la început, zici, bă, ok, am făcut de patru ani de zile în business, am produs peste un milion de euro și am ajuns, nu știu cum, am ajuns înapoi la ai mei acasă. Am luat decizia asta, tocmai că aveam 35 de angajați, i-am zis, eu îmi tai de la gură, să fie bine, hai să facem bani, hai să ne redresăm. Și de acolo s-a născut tot. Au venit și critici, au venit și susținători. Așa e logic.

Nu m-am afișat cu Lamborghini. Să-mi iau ceva în leasing, că puteam să fac și chestia asta, să le iau în leasing, să mă afișez, bă, ce bine merge. Ia uite, vrei să înveți? Hai la mine, hai să te mai învăț eu. Nu funcționează așa.

