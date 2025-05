Cum ne asigurăm o pensie pentru liniștea financiară la bătrânețe. Cristian Chifoi: „Tratează-te ca pe un business”

Cristian Chifoi, coach financiar, a reuşit să strângă de-a lungul timpului o comunitate impresionantă de oameni de reţelele de socializare. Sfaturile sale i-au ajutat sau îndrumat de cele mai multe ori, să facă alegerile corecte, pe cei care nu au ştiut cum să îşi gestioneze banii. În cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, unul dintre subiectele de discuţie a fost legat de pensie. Cum reuşim să ne asigurăm o stabilitate la bătrâneţe, aflaţi în următoarele rânduri.

Cristian Chifoi a reuşit cu o investiţie de 4.500 de euro, dar şi multă muncă, să strângă o avere de câteva milioane de euro, iar acum le oferă şi altora sfaturi importante care să îi ajute să îşi îndeplinească dorinţele.

Cristian Chifoi, despre cum ne putem asigura o pensie pentru liniștea financiară la bătrânețe

Adrian Artene: Cum ne asigurăm o pensie care să fie pentru noi relevantă la acel moment al vieții noastre, după 60-65 de ani? Mergem pe pensiile private, facem aceste investiții. Cum ne asigurăm acea pensie?

Cristian Chifoi: Cred că o să zic chiar niște chestii care o să supere multe lume. E același lucru ca și cu titlule de stat. Te bazezi ca cei care ne conduc să fie foarte feri cu tine când tu aproape mori. Cam asta ar fi explicația. Și eu am văzut-o la bunica mea, la bunicul meu, la toți bunicii, la mama mea, acum că e aici la pensie. Calculul pe care tu îl faci de acum, în 30-20-30 de ani, când trebuie să-ți vină pensia, nu o să-ți iasă. Și am avut și pensie privată de acum 20 de ani și am întrerupt-o după 12 ani și randamentul meu a fost 300 de lei. Ajustat la inflație. Adică cu inflație cu tot am avut 300 de lei după 12 ani de plătit pensie privată. Părerea mea, la fel, pentru că cred în responsabilizarea asta de care am vorbit în tot podcastul. Pleacă de la zero cu economiile astea. Vezi în ce investești. Fie că tu dezvolți un business sau tu ieși businessul tău. Tratează-te ca pe un business. Și în ce investești, ăla ar trebui să fie pensia ta sau contul de economie. Lumea știu că o să mă facă nebun și o să mă facă nebun de acum până în 2030-40 încolo. Eu am ales fondul ăsta de pensie, investiția în Bitcoin. Fie că uneori mai vând din el și alteori mai cumpăr, mai mult.

Acesta e contul meu de economie, pentru că încă o dată mă uit la ce s-a întâmplat de când a apărut Bitcoin pe piață, cu creșteri de 500-700% și după aceea scăderi de 80%. Randamentul mediu este de 100% cel puțin pe an. Nu există randament să bată inflația în ziua de azi la modul ăsta. Adică să o bată de 20 de ori. Din acest motiv l-am ales.

Da, randamentul să scade. Asta e clar. O să scadă inclusiv cât de mult scade Bitcoin. O să scadă inclusiv cât de mult crește Bitcoin. O să se stabilizeze din ce în ce mai mult și până la urmă o să revină la un randament, nu știu, în 10 ani poate să fie randamentul 15%. Dar până acolo am salvat 10 ani de zile care mi-au dus pensia mai aproape. Dacă vreau să mă întreabă.

Adrian Artene: De această dinamică, de aceste suișuri și coborâșuri, e adevărat, dar suișuri și coborâșuri care per total, într-o linie generală, merg către o creștere constantă. Poate spuneai nu 100%, dar 60%, 50%, 15%, oricum randamentul va exista acolo.

