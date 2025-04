Teo Peter Jr., mărturisire emoționantă: momentul pe care nu l-a trăit niciodată cu tatăl său | ALTCEVA cu Adrian Artene

La 20 de ani de la moartea tragică a lui Teo Peter, fiul său, Teo Peter Jr., a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre una dintre cele mai dureroase povești din viața sa. Invitat în episodului special „ALTCEVA CÂNDVA” al podcastului Altceva cu Adrian Artene, acesta a oferit o confesiune emoționantă despre relația complicată cu tatăl său, dar și despre oamenii care l-au influențat profund în carieră și în viață.

Teo Peter Jr. nu este doar fiul unui artist celebru, ci un om care a dus în spate moștenirea unui nume greu, luptând constant să-și croiască propriul drum. Cu toate că pierderea tatălui său într-un accident șocant a fost o rană deschisă, el a ales să transforme durerea în motivație și să devină el însuși o voce puternică în media și în lumea culturală din România.

Chiar dacă este fiul unei legende rock, Teo Jr. nu a avut ocazia să împartă scena cu tatăl său. O dorință care a rămas neîmplinită, dar care i-a marcat sufletul. Însă în lipsa acelei conexiuni artistice directe, un alt om a jucat un rol esențial în viața sa.

„Nu am cântat niciodată cu tatăl meu. Mi-aș fi dorit, dar nu s-a întâmplat, nu a fost să fie. Cu toate că în anii 80, când eram tânăr și așa, Paul, la care, repet, eu am ținut foarte mult, și la un moment dat, în perioada în care eram certat cu tata cumva, l-am iubit mai mult pe tatăl meu pentru că Paul era atent și am simțit că și el mă iubește. A fost omul care m-a încurajat și cumva un model pentru mine și cel care cumva mi-a dat puterea de a accesa și de a merge mai departe în ceea ce mi-am propus din punct de vedere al carierei, să spun așa. Da. Deci, cam așa a fost.”