20 de ani de la moartea lui Teo Peter! Mărturiile tulburătoare ale fiului său! Discuția pe care au avut-o cu numai câteva ore înainte de tragedie

Au trecut 20 de ani de la trecerea în neființă a legendarului Teo Peter. În cadrul celui mai nou episod al podcastului Altceva cu Adrian Artene, fiul regretatului artist și-a deschis sufletul și a povestit cum a primit vestea cutremurătoare, care a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și fanii care l-au iubit.

Teo Peter Jr. îi onorează memoria tatălui său și și-a propus să păstreze vie amintirea celui care a fost un adevărat star al rock-ului românesc. Fiul basistului trupei Compact își aduce aminte de ziua fatidică în care a primit vestea șocantă, care a lăsat în spate mult dor și durere.

Teo Peter Jr. rememorează clipe prețioase, care au avut loc chiar în ultima seară petrecută alături de tatăl său, dar și ce suvenir cu o încărcătură emoțională imensă i-a rămas de la părintele său.

Teo Peter Jr: “Mi-a rămas în minte, m-a marcat”

Fiul legendei muzicii românești a depănat amintiri de suflet despre tatăl său, care și-a pierdut viața într-un accident tragic. Însă îi păstrează memoria vie și vrea ca toată lumea să și-l amintească pe Teo Peter atât pentru talentul său muzical, cât și pentru jovialitatea și umorul său.

“Era veșnic pus pe șotii, pe jocuri de cuvinte. Era un personaj foarte amuzant. Da asta l-a și iubit lumea, oricine l-a cunoscut, l-a iubit, nu aveai cum să nu-l iubești. El a vrut să facă festivalul acela, un festival frumos de altfel, a invitat artiști de renume internațional și, desigur, n-a chemat și pe noi să cântăm acolo. Am cântat în prima seară a festivalului.

Nu ne vedem foarte des, ne vedem de două trei ori pe an, vorbeam la telefon, ne sunam, dar cumva era frumos când ne vedeam, chiar dacă era rar, era intens. A fost o seară frumoasă pentru că am cântat acolo, m-am întâlnit cu el, Am râs, am glumit, ca de obicei și Ceea ce mi-a rămas în minte și m-a marcat este că avea un lănțișor de aur cu un medalion în formă de chitară bass și i-am spus să mi-l dea mie și în stilul lui mi-a spus ‘mai spre seară’. Asta la noi înseamnă ‘niciodată’. A rămas că ne vedem dimineață la o cafea, Dimineață m-am trezit și din păcate am primit un telefon, era Costi Cămărășan, și mi s-a spus că Teo a murit. M-am dus la IML și din păcate lănțișorul acela pe care mi-a spus că o să mi-l dea spre seară, dimineață era la mine, dar nu l-am purtat niciodată, nu am putut, chiar dacă îmi place”, a dezvăluit Teo Peter Jr. în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

