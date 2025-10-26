Acasă » Știri » Reușește Real Madrid să spargă ghinionul din ultimele El Clasico?

Reușește Real Madrid să spargă ghinionul din ultimele El Clasico?

De: Mirela Loșniță 26/10/2025 | 14:49
Reușește Real Madrid să spargă ghinionul din ultimele El Clasico?

Episodul cu numărul 262 din El Clasico se va disputa duminică, de la ora 17:15. În fața unui stadion plin, pe Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona vor încerca să facă un nou meci mare, care să încânte zecile de milioane de telespectatori la nivel global. În plus, partida are ca miză și ocuparea primului loc din La Liga.

Atât Real Madrid, cât și FC Barcelona au obținut victorii la mijlocul săptămânii în Champions League. FC Barcelona are o zi în plus de odihnă, deoarece a jucat marți, când a învins-o pe Olympiakos cu 6-1. În schimb, Real Madrid a jucat miercuri și a bătut-o pe Juventus Torino cu 1-0.

Catalanii nu-l vor avea la dispoziție în această partidă pe antrenorul Hansi Flick, suspendat și nu vor putea conta nici pe Robert Lewandowski, din cauza unei accidentări, dar vestea bună este că Raphinha și Torres au revenit la antrenamente și au șanse să fie titulari. În tabăra madrilenilor sunt mai multe absențe, cele mai importante fiind David Alaba, Antonio Rüdiger și Dani Carvajal.

Cote la pariuri El Clasico, Real Madrid vs. FC Barcelona

Agențiile de pariuri sportive se pregătesc din timp pentru un asemenea meci. Cotele pre-eveniment sunt disponibile de câteva săptămâni bune, iar utilizatorii au la dispoziție sute de selecții.

Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cele mai populare pariuri online sunt cele pe câștigătoarea partidei, deoarece multă lume se întreabă cine va câștiga El Clasico. Este greu de anticipat o câștigătoare, iar acest lucru se vede și din cotele publicate de agențiile online, care indică un ușor avantaj pentru Real Madrid:

  • victorie Real Madrid – 2.08
  • egal – 3.60
  • victorie FC Barcelona – 3.10

Real Madrid caută revanșa

Real Madrid are o serie de patru înfrângeri la rând în meciurile cu FC Barcelona, dar este pe primul loc în clasamentul din LaLiga. O situație de acest gen nu este acceptată prea ușor pe Bernabéu, astfel că ne putem aștepta să vedem un Real montat, gata să dea totul pentru victorie.

În luna mai a avut loc ultima partidă dintre cele două echipe, iar atunci FC Barcelona a câștigat cu 4-3. Ce-i drept, Real Madrid a început mai bine, cu două goluri rapide marcate de Kylian Mbappé. Până la pauză, FC Barcelona a întors rezultatul și a condus cu 4-2. În partea secundă, Mbappé a marcat iar, dar nu a fost suficient.

Goluri multe sunt așteptate și în confruntarea de duminică, iar mai multe informații statistice interesante și cote la pariuri poți găsi în rândurile următoare:

  • Kylian Mbappé i-a dat Barcelonei 3 goluri la ultimul meci și are cota 1.85 să înscrie în orice moment și 4.50 să deschidă scorul. Lamine Yamal va încerca și el să facă un meci mare și are cota 3.20 să înscrie oricând și 8.50 să deschidă scorul.
  • În 9 din ultimele 10 El Clasico s-au înscris minim 3 goluri. În ultimele trei chiar, s-au înscris minim 5 goluri. Așadar, selecția Peste 2.5 goluri are cota 1.38, iar Peste 4.5 goluri este urcată până la 3.10.
  • În 7 din ultimele 10 El Clasico, fiecare echipă și-a trecut numele pe tabela de marcaj. Bookmakerii anticipează din nou acest scenariu și oferă cota 1.37 pentru Ambele marchează. Cota ca nu vor marca ambele echipe este 2.90.
  • Real Madrid are 106 victorii în meciurile cu FC Barcelona, iar catalanii au două mai puțin. 51 de dueluri s-au terminat la egalitate.

E dificil de anticipat cine va câștiga El Clasico, dar toate previziunile duc către un meci spectaculos, cu multe goluri. Real Madrid și FC Barcelona și-au obișnuit fanii cu meciuri de poveste, de care își aduc aminte și peste ani.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!

Iți recomandăm
Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a fiului ei de 12 ani
Știri
Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub…
Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele!
Știri
Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele!
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor...
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Gandul.ro
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare....
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la...
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Parteneri
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Click.ro
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
observatornews.ro
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3...
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A...
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat într-unul dintre cele mai bogate orașe din lume, unde joacă fotbal la amatori
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca...
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte:...
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Lege pentru cei care au casă la curte. Vecinii te pot reclama. Proprietarii au termen de 72 de ore
Capital.ro
Lege pentru cei care au casă la curte. Vecinii te pot reclama. Proprietarii au termen...
Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
evz.ro
Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va...
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
as.ro
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă:
radioimpuls.ro
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să...
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere pentru bolidul de lux
Fanatik.ro
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o...
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”
Fanatik.ro
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor....
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă ...
Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a fiului ei de 12 ani
Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii ...
Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele!
DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express ...
DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express 2025
Filmul de pe NETFLIX care i-a lăsat pe români fără cuvinte! Povestea bazată pe fapte reale te ține ...
Filmul de pe NETFLIX care i-a lăsat pe români fără cuvinte! Povestea bazată pe fapte reale te ține cu sufletul la gură
Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins ...
Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”
Motivul REAL pentru care Regina Camilla s-a îmbrăcat în negru la întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea
Motivul REAL pentru care Regina Camilla s-a îmbrăcat în negru la întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea
Vezi toate știrile
×