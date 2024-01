Revelion de coșmar pentru două românce în Italia. Ce au pățit Bianca și Elena la ora 2:30 noaptea

Două românce au petrecut noaptea dintre ani în Sicilia, Italia. Însă, revelionul pe planuri străine s-a dovedit a fi o adevărată aventură. Tinerele au călătorit doar pentru 24 de ore și sperau la o petrecere fericită. În realitate, au trăit un coșmar.

Elena și Bianca, două tinere din România, au plecat într-o călătorie în Sicilia pentru a participa la concertul din Piazza de Duomo. Pe 31 decembrie, au zburat cu avionul de pe aeroportul Otopeni. Fetele nu au căutat nici măcar cazare, cu gândul că se vor întoarce acasă ziua următoare, după Revelion. Într-un final, noaptea dintre ani a fost marcată de focuri de armă și multă frică.

Două românce au plecat să trăiască aventura vieții lor în Sicilia, de Revelion. Elena și Bianca au crezut că vor avea parte de o seară fericită, însă au fost la un pas să fie omorâte într-un bar. Fetele au povestit prin ce au trecut în noaptea dintre ani pe rețelele de socializare.

„Aproape am fost împușcate de mafia siciliană în seara de Revelion. Eu și Elena am făcut o nebunie în seara de Revelion: am plecat cu avionul până în Sicilia, 24 de ore fără cazare. Și uite așa ne-am început noi călătoria pe data de 31 în Otopeni, așteptând avionul către Sicilia.

Planul era foarte simplu: mergem la concertul din Piazza de Duomo și după mai vedem noi ce facem. Dar pentru că nu am putut să intrăm cu băuturile, a trebuit să stăm pe o bordură să le terminăm. Și am stat afară să ne bem băuturile până când efectiv s-a închis intrarea respectivă și nu mai putem să o luăm pe acolo.

Dar, din fericire, ne-a explicat cineva în italiană că trebuie să găsim o biserică și să facem stânga pe la biserica aia. Avem un treasure hunt: găsește biserica. Doamne ajută să intrăm și noi la petrecere.”, au povestit fetele, pe TikTok.