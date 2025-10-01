Revine cel mai așteptat eveniment astro-holistic din România. Ce invitați speciali vor urca pe scenă

Vești bune pentru pasionații de astrologie și holistică! Revine cea de-a patra ediție a celui mai așteptat eveniment astro-holistic – AstroAnima Fest 2025. Organizatorii au pregătit teme speciale, dar și invitați pe măsură. Află, în articol, toate detaliile!

AstroAnima se desfășoară în perioada 1 și 2 noiembrie 2025, iar organizatorii au pregătit informații valoroase și un spectacol extraordinar. Invitații care vor urca pe scenă îi vor ajuta pe cei prezenți să înțeleagă perioada transformatoare prin care trecem până în 2030-2035. Este vorba despre o tranziție a schimbărilor sociale, economice, politice si mai ales educaționale, care va aduce haos.

„Pentru ca Lumina să răzbată e necesar să scoatem din întuneric Adevărul, să învățăm să ieșim din confort pentru că doar așa vom evolua. Transformările au loc atât la nivel subtil, cât și la nivel practic. Au loc atât la nivel de Galaxie, cât si la nivelul regnurilor pământene. Ciclicitatea planetară prin care trecem este una normală, tema acestei ciclicități fiind conștientizarea omului Cosmogonic, ființa umană elevată și trezirea în conștiință”, au transmis organizatorii.

Care sunt temele evenimentului și cine va urca pe scenă

Organizatorii au transmis că temele abordate în această ediție a evenimentului AstroAnima țin de conștientizarea perioadei tumultuoase pe care o traversam acum, până în 2030-2035. Ele îi vor ajuta pe cei prezenți să conștientizeze că istoria este scrisă de conștiința umană. Iată ce subiecte vor fi dezvoltate de specialiști!

De ce-urile perioadei

Ce avem de făcut pentru a evolua la nivel personal

Cine sunt Creatorii noștri și de ce îi căutăm

Conștientizarea puterii din noi, magie sau vrăjitorie ?

Importanța energiei feminine și scoaterea ei din lanțurile robiei

Cum să devenim mici Dumnezei fără să devenim aroganți

Transmutarea din dimensiunea cu care suntem obișnuiți în cea care ne este naturală

Conștiința colectivă, noua direcție spre evoluția umanității

Activarea liberului arbitru de la grosier la elevat

Alegerea ca resursă a devenirii noului om dator să creeze Noul Pământ

Printre specialiștii care vor urca pe scenă se numără Valeriu Pănoiu – astrolog, autor de carte, profesor de astrologie, cercetător astrolog, Camelia Pătrășcanu – astrolog certificat, autor de carte, editor, redactor articole astrologice și prezentator TV, H. D. Hartmann – profiler, jurnalist și analist politic, realizator TV, Corina Stratulat – numerolog, certificat, trainer A.N.R., teoretician și practician MNT, colaborator Neatza, de la Antena 1 și Ioana Nistor – Human Design, profesor al sistemului Human Design, traducătorul cărții de referință.

De asemenea, la eveniment va fi prezentă și unul dintre fondatorii AstroAnima 2025. Este vorba despre Sanda Ionescu, astrolog specialist certificat A.N.C., ESCO și EQF, autor agenda astrologică, editor presă scrisă și vizuală, formator astrologie de specialitate, fondator, producător și realizator AstroAnima Fest.