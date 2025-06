Revoltător! Cum a aflat Adrian Alexandrov că Elena Udrea a fost dusă la spital pentru a fi operată. Ce dorință a avut soția lui

Adrian Alexandrov a făcut primele declarații despre starea de sănătate a Elenei Udrea, după ce aceasta a ajuns de urgență la spital. Fostul ministru al turismului s-a simțit rău în această dimineață, iar medicii au constat că se confruntă cu colecistită acută litiazică și are nevoie de operație. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, Elena Udrea a trecut prin mai multe momente tensionate. Joi, 26 iunie 2025, aceasta a fost dusă la Judecătoria Ploiești, unde s-a discutat cererea sa de eliberare condiționată. Fostul ministru al turismului a cedat emoționat în timpul audierii și, cu lacrimi în ochi, a făcut apel către magistrați să o elibereze. Decizia urmează să vină pe 1 iulie. De altfel, Adrian Alexandrov a susținut că stresul și-a pus amprenta asupra stării de sănătate a partenerei sale.

„Elena a fost transportată de urgență la spital undeva în jur de ora 6 dimineața, acuzând o stare de rău accentuată. Probabil stresul acumulat în ultimele săptămâni și în toată perioada aceasta plină de încercări, epuizarea fizică și psihică și lipsa oricărei alte forme de sprijin uman, inclusiv imposibilitatea de a primi o permisie pentru a-și vedea fetița au contribuit major. Ea a mai avut mici semne de dureri, să zic așa, dar a tratat oarecum superficial toată povestea, dar se pare că azi dimineața a avut dureri atât de mare încât a fost nevoită să sune la ambulanță”, a declarat Adrian Alexandrov la Realitatea Plus.

Citește și: Cum arată Elena Udrea, după atâția ani de închisoare. Singura imagine recentă cu ea, de la tribunal

Adrian Alexandrov a povestit că a fost anunțat de către avocați de starea partenerei sale, iar apărătorii aflaseră din presă. Abia după șase ore a reușit să ia legătura cu cei de la penitenciar și să afle mai multe informații. Bărbatul a vorbit mai puțin de o oră la telefon cu Elena Udrea, înainte ca aceasta să intre în operație. Fostul ministru al Turismului a avut o dorințp specială, și anume să îi audă vocea fetiței sale.

„Eu am aflat de la avocații Elenei, care, la rândul lor, știau de la cei din presă. Eu am sunat ulterior la penitenciar, nu mi s-a răspuns și am trimis un mail, urmând ca la ora 11, deci după aproape șase ore, cineva să mă sune și să-mi spună că au chemat ambulanța să o ducă pe Elena la Spitalul Județean. De ce nu au medic acolo, sincer nu știu, înțeleg că sunt probleme de personal, dar clar asta nu ar trebui să fie problema oamenilor de acolo.

Cunoaștem cu toții povestea domnului Rudel Obreja, ce s-a întâmplat cu el, cum a murit în pușcărie în timp ce acuza același tip de dureri în zona abdomenului și, ulterior, știm cu toții ce s-a întâmplat, și anume că Rudel Obreja a murit și nu mai este printre noi. Nu știu dacă a primit medicamente în penitenciar, pentru că, sincer să vă spun, eu am vorbit cu ea, adică a reușit să mă sune mai puțin de o oră, o oră și un pic. Mi-a zis că urmează să intre în operație pentru că în continuare avea dureri și m-a rugat să i-o dau pe cea mică la telefon, să-i audă vocea și să-i spună că o iubește”, a mai spus partenerul Elenei Udrea.