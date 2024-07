Ritualul de învățare al Ralucăi Alexandru, eleva care a obținut media 10 la Bacalaureat. Dezvăluiri în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Raluca Alexandru, una dintre puținele absolvente de clasa a 12-a care a obținut media 10 la Bacalaureat, a fost invitată în podcastul Altceva cu Adrian Artene. Iată ce sacrificii și eforturi a depus Raluca pentru a obține nota maximă în examenul maturității!

La examenul de bacalaureat, Raluca Alexandru a dat testare la următoarele discipline: Limba română, Istorie și Logică, reușind să se numere printre puținii elevi care au obținut media maximă de 10. Este o realizare remarcabilă și deosebită. Acum, tânăra absolventă a Colegiului Național „Matei Basarab” a fost recent acceptată la Facultatea de Litere este din București.

Citește și: ECATERINA ANDRONESCU, FOST MINISTRU AL EDUCAȚIEI, LĂMUREȘTE PROBLEMA! CUM APAR DIFERENȚELE MARI ÎNTRE PRIMA CORECTURĂ ȘI NOTA DE LA CONTESTAȚIE

Tânăra a declarat în podcastul Altceva cu Adrian Artene că nu a avut un program fix de studiu zilnic, dar a respectat o regulă personală: să învețe și să aprofundeze materialul treptat. Ea a explicat că, pentru a învăța și a reține informații despre evenimente istorice sau autori literari, se organiza astfel încât să înceapă pregătirea cu o săptămână înainte de un test, dacă acesta era programat pentru luni. A subliniat că succesul necesită un proces continuu și o abordare sistematică a învățării.

Adrian Artene: Să ne închipuim că un elev de nota 10 este un tocilar care nu are copilărie, nu are adolescență, nu are viață, nu are timp liber. Cu toate acestea, vorbeai despre faptul că nu ți-ai refuzat anumite pasiuni, timpul tău liber. Câte ore pe zi trebuie să înveți pentru 10 acela curat?

Raluca Alexandru: Nu am stat niciodată să calculez, pur și simplu a fost o chestiune care a venit din interior. Adică, astăzi am simțit că am starea necesară, cheful să învăț la istorie, la română, la logică, am făcut-o. Dacă nu, am lăsat-o pe altă dată. A fost o chestie naturală, a venit de la sine. Nimeni nu mi-a impus vreodată un număr de ore pe care să-l petrec învățând.

Adrian Artene: Dar există un ritual de învățare?

Raluca Alexandru: Da! Citești o dată, de două ori, nu ai cum sa reții. A fost la fel ca munca pentru fiecare examen de Bacalaureat, așa a fost și munca pentru fiecare test, pentru fiecare ascultare, o muncă de durată. Adică aveam test luni, învățam de lunea trecută sistematic, tot repetam, repetam și îmi intra în cap. Cel puțin pe profilul meu unde se presupune că trebuie să tocești, totodată să înveți și logic, să asimilezi evenimente cu ani, scriitori cu perioade. Asta a fost ritualul meu.