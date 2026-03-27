Ro-Alert pentru depășirea limitei de consum la curent. ANRE va implementa sistemul

Românii ar putea primi un mesaj Ro-Alert pe telefon atunci când depășesc limita de consum pentru curent. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează deja la un sistem de alertare pentru asta, iar scopul este de a nu mai avea românii surprize neplăcute la finalul lunii.

Clienții vor putea beneficia de un sistem bine pus la punct pentru a evita consumul mai mare decât cel stipulat în contractul pentru curentul electric. Măsura a fost anunțată de președintele ANRE, George Niculescu. Vestea bună pentru români este că deja se lucrează la un astfel de sistem, iar conform specialiștilor, notificarea va fi primită de utilizator pe telefon printr-un mesaj de tip SMS.

Se implementează Ro-Alert pentru curent

De cele mai multe ori se întâmplă să folosim aceste resurse fără să ne gândim la costuri suplimentare. Cei care nu sunt atenți la asta, atunci când se emite factura la final de lună, pot avea surprize neplăcute, adică pot observa că au depășit limita de consum stabilită în contract. Din acest motiv, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a luat decizia de a implementa un sistem de avertizare atunci când limita a fost depășită.

Mai concret, românii vor putea primi notificare pe telefonul mobil un mesaj SMS, precum cel de la Ro-Alert atunci când consumul trece de pragul de 80%. În acest fel, oamenii pot reduce rapid consumul sau să îl mute în intervalele cu tarife mai mici. Măsura a fost deja discutată, iar președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că în acest moment se lucrează la acest sistem.

Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum, a zis el.

Acesta a mai spus că cea mai mare problemă este infrastructura. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar 3,5 milioane au contoare inteligente care pot transmite în timp real datele de consum.

Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – nr.r), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar, a adăugat preșeintele ANRE.

