Ro-Alert pentru depășirea limitei de consum la curent. ANRE va implementa sistemul

De: Denisa Crăciun 27/03/2026 | 12:30
Românii ar putea primi un mesaj Ro-Alert pe telefon atunci când depășesc limita de consum pentru curent. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează deja la un sistem de alertare pentru asta, iar scopul este de a nu mai avea românii surprize neplăcute la finalul lunii.

Clienții vor putea beneficia de un sistem bine pus la punct pentru a evita consumul mai mare decât cel stipulat în contractul pentru curentul electric. Măsura a fost anunțată de președintele ANRE, George Niculescu. Vestea bună pentru români este că deja se lucrează la un astfel de sistem, iar conform specialiștilor, notificarea va fi primită de utilizator pe telefon printr-un mesaj de tip SMS.

Se implementează Ro-Alert pentru curent

De cele mai multe ori se întâmplă să folosim aceste resurse fără să ne gândim la costuri suplimentare. Cei care nu sunt atenți la asta, atunci când se emite factura la final de lună, pot avea surprize neplăcute, adică pot observa că au depășit limita de consum stabilită în contract. Din acest motiv, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a luat decizia de a implementa un sistem de avertizare atunci când limita a fost depășită.

Mai concret, românii vor putea primi notificare pe telefonul mobil un mesaj SMS, precum cel de la Ro-Alert atunci când consumul trece de pragul de 80%. În acest fel, oamenii pot reduce rapid consumul sau să îl mute în intervalele cu tarife mai mici. Măsura a fost deja discutată, iar președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că în acest moment se lucrează la acest sistem.

Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum, a zis el.

Acesta a mai spus că cea mai mare problemă este infrastructura. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar 3,5 milioane au contoare inteligente care pot transmite în timp real datele de consum.

Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – nr.r), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar, a adăugat preșeintele ANRE.

VEZI ȘI: Am făcut calculul. Câți bani plătim, în factura la curent, pentru fiecare spălare cu mașina de spălat rufe

Greșeala care îți umflă facturile la curent. Ce trebuie să faci în fiecare lună

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super profesioniști”
Știri
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super…
Alertă majoră pentru turiști! Cipru, Grecia și Turcia, zone cu risc ridicat
Știri
Alertă majoră pentru turiști! Cipru, Grecia și Turcia, zone cu risc ridicat
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de...
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
Gandul.ro
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor...
Parteneri
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă la Casa Albă: cine i-a creat ținutele elegante de la summitul Melaniei Trump
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă la Casa Albă: cine i-a creat ținutele elegante de la summitul...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
Click.ro
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca...
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Digi 24
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor...
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
Digi24
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat...
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
Gandul.ro
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
