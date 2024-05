Robert Moscalu, primele declarații cu ochii în lacrimi după ce a fost eliminat de la Survivor All Stars: ”Mi-e greu!”

Competiția Survivor All Stars a ajuns pe ultima sută de metri, iar concurenții rămași în joc îi putem număra pe degetele de la o mână. În cea mai recentă ediție a concursului din Dominicană a avut loc un nou duel, iar o altă eliminare a fost făcută. Cel care a plecat acasă a fost Robert Moscalul, fapt ce i-a nemulțumit pe telespectatori. În urma eliminării, concurentul a făcut primele declarații cu ochii în lacrimi. Ce a avut de spus Robert Moscalul?

Înainte de semifinală, Sorin Pușcașu și Robert Moscalu s-au duelat direct pentru șansa de a rămâne în continuare la Survivor All Stars. Duelul a fost unul greu, iar în final Sorin a fost cel care și-a adjudecat victoria. Astfel, Robert Moscalul a fost eliminat, iar asta a stârnit un val de indignare. Concurentul se bucură de mulți susținători, iar aceștia au fost dezamăgiți atunci când au văzut că preferatul lor a fost eliminat.

După ce a pierdut duelul cu Sorin Pușcașu, Robert Moscalul s-a arătat împăcat și mulțumit de traseul pe care l-a avut în cadrul competiției. Acesta a plecat acasă fără regrete, însă lucrurile pare că s-au schimbat acum.

După ce eliminarea lui a fost difuzată, fostul Războinic a fost surprins de numeroasele mesaje de susținere pe care le-a primit. Publicul a fost de partea lui și chiar au acuzat postul de televiziune de blat. Toată susținerea primită și mesajele de încurajare l-au copleșit pe Robert Moscalul, care a trimis un nou mesaj susținătorilor săi. Cu ochii în lacrimi și copleșit de emoții, tânărul a vorbit despre eliminarea sa de la Survivor All Stars.

„Mi-e greu să fac acest video. Aseară am ieșit. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, vă mulțumesc pentru tot. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni. Ăsta a fost parcursul meu în Survivor. Am dat tot ce-am putut. Am încercat să fiu cea mai bună variantă a mea, mai bună decât anul trecut.

Vă iubesc pe toți. Nu regret nimic. Mi-e greu să-mi aleg cuvintele acum. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni. Vă iubesc. Vă mulțumesc pentru toată susținerea. Când am văzut impactul pe social media, am fost foarte uimit. Când am ieșit din concurs eram împăcat, iar când am văzut ce se întâmplă acasă…că aveam atâția oameni”, a spus Robert Moscalul, cu ochii în lacrimi.