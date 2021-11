România primește ajutor în lupta împotriva COVID! Israelul trimite o echipă de medici

România primește ajutor în lupta împotriva COVID! Israelul a trimis 40 de rezervoare de oxigen și intenționează să trimită o echipă de medici în România pentru a ajuta țara să stopeze pandemia.

Ministerul de Externe a trimis României o livrare a 40 de rezervoare de oxigen prin intermediul ambasadei Israelului la București, ca parte a ajutorului guvernamental. Tancurile au fost donate de Elbit Systems și Effi Europe.

În plus, o echipă de medici condusă de dr. Rami Sagi, adjunctul șefului secției de spitale din Ministerul Sănătății, va zbura în România săptămâna viitoare, scrie antena3.ro.

„România este unul dintre cei mai buni și cei mai apropiați prieteni pe care îi are Israelul, iar relațiile bune dintre cele două țări au o istorie lungă. Suntem mândri de asistența pe care o oferim. Există relații strategice între cele două țări care includ o strânsă cooperare economică, de sănătate și cultură. Asistența acordată și echipa de medici care va sosi săptămâna viitoare sunt menite să ofere ajutor sistemului de sănătate românesc și să instruiască echipele medicale care se confruntă cu pandemia”, a precizat ambasadorul Israelului în România, David Saranga, potrivit The Times of Israel.

Sursa foto: Arhiva Cancan