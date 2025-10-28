Românii care iau credite de nevoi personale, mai bine protejați de lege. În cât timp pot renunța la împrumut?

Ministerul Economiei pregătește o lege care le oferă românilor mai multă protecție în fața băncilor și a instituțiilor de credit. Proiectul transpune o directivă europeană și vine cu reguli mai stricte privind transparența, rambursarea anticipată și gradul de îndatorare al consumatorilor.

Românii care încheie un contract de credit de nevoi personale vor putea, potrivit noii legi, să renunțe la împrumut în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități sau comisioane suplimentare. Singura condiție este returnarea sumei primite înapoi băncii. Această prevedere oferă consumatorilor mai multă libertate și control în relația cu instituțiile financiare, reducând riscul de a rămâne blocați în contracte dezavantajoase. Totodată, legea prevede că împrumuturile trebuie adaptate situației financiare reale a fiecărui client, astfel încât băncile să prevină supraîndatorarea.

Românii care iau credite de nevoi personale, protejați de lege

Brokerul de credite Andrei Cazacu a explicat că noile măsuri au fost gândite pentru a ține pasul cu evoluția pieței financiare.

„Schimbările propuse urmăresc să răspundă provocărilor aduse de digitalizare și de noile produse financiare cum ar fi sisteme de tip ‘cumpără acum și plătește mai târziu’, dar să și prevină riscul de supraîndatorare. Se iau măsuri și pentru supraîndatorarea clienților, adică se interzice pe viitor ca acei clienți să solicite un produs de creditare astfel încât să nu depășească gradul natural de maximum 40%”, a declarat specialistul.

Analistul financiar Andreea Costescu atrage atenția că legea aduce și protecție suplimentară pentru clienții care trec prin dificultăți financiare.

„La fel ai și protecție în cazul în care întâmpini dificultăți financiare, de exemplu, nu mai poți să plătești rata. Banca trebuie să vină să îți recomande consiliere financiară și să nu recurgă imediat la executare silită sau să vândă creditul imediat. Chiar și în cazul în care creditul este vândut, tu trebuie să fii notificat, adică trebuie să știi că banca ți-a vândut creditul, iar condițiile creditului nu trebuie să se schimbe, nu ai alte comisioane, nu trebuie să plătești nimic altceva în plus.”, a explicat aceasta.

Rambursare anticipată fără costuri ascunse și reclame mai stricte

Proiectul mai prevede și dreptul consumatorilor de a-și rambursa creditul mai devreme, fără costuri ascunse, iar banca va fi obligată să reducă dobânzile și comisioanele aferente perioadei rămase.

De exemplu, la un împrumut de 50.000 de lei, dacă titularul plătește anticipat o parte din sumă, comisionul de rambursare trebuie să fie clar menționat în contract și, de regulă, nu poate depăși 1%. Brokerul Claudiu Trandafir spune însă că în practică, unele instituții non-bancare au aplicat comisioane neclare și exagerate.

„Au fost situații și din păcate sunt în continuare situații pe anumite contracte cu instituțiile non-bancare unde nu există specificat foarte clar acel comision de rambursare anticipată sau, dacă este specificat, este foarte mic și valoarea lui este extrem de mare, adică poate să urce și până la 3%. Nu vor să îl elimine, vor să îl clarifice”, a explicat specialistul.

Totodată, reclamele înșelătoare care promovează credite ușor de obținut sau care încurajează supraîndatorarea vor fi interzise.

Ce urmează

Noua lege ar urma să intre în vigoare după adoptarea în Parlament și promulgarea de către președinte. Până atunci, specialiștii recomandă prudență, românii să citească atent contractele și să compare ofertele, mai ales în contextul în care piața creditelor se află într-o perioadă de schimbări majore.

