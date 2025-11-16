Acasă » Știri » Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte de sărbători

De: Alina Drăgan 16/11/2025 | 23:38
Românii strâng cureaua de Crăciun /Foto: Arhivă CANCAN

Românii sunt copleșiți de valurile de scumpiri din ultima perioadă, așa că în acest an sărbătorile se anunță ceva mai sărace. Tradiționala masa îmbelșugată de Crăciun nu se mai întrezărește la orizont. Mulți strâng cureaua și spun că în acest an o să fie mai cumpătați. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte de sărbători?

Produsele tradiționale de Crăciun ne pun pofta în cui. Mâncărurile care altă dată erau nelipsite de pe masa de sărbătoare, ajung acum să fie o raritate. Jumările şi şoriciul au ajuns să se vândă și cu 180 de lei kilogramul, așa că au fost tăiate de pe listă.

Nu mai este mult până la sărbătorile de iarnă, însă în acest an mesele românilor nu o să mai fie la fel de îmbelșugate și asta din cauza scumpirilor. Tot mai mulţi români au început să caute în pieţe sau la băcănii produse pentru masa de Crăciun, însă entuziasmul dispare repede.

Vitrinele sunt pline, iar gama de produse de Crăciun este variantă. De la șunculiță, jumări, la tobă sau caltaboș, oferta este largă. Însă, mulți se mulțumesc acum doar să privească.

„Începând cu şunculiţe, afumată, fiartă, cu boia, avem şi fiartă cu usturoi, trei-patru feluri de şunculiţă, jumările, nelipsite de pe masa de Crăciun, lebar, caltaboş, ciolan, cârnaţi afumaţi, legume ca să dea culoare platoului, cârnăciori de mangaliţa, de porc” spune proprietarul unei băcănii.

Însă, în ciuda ofertei variate, cumpărătorii sunt destul de puțini. Producătorii spun că preţurile s-au mărit cu 10% faţă de anul trecut. Astfel, jumările costă între 70 şi 180 de lei kilogramul, şoriciul cam la fel, iar toba sau lebărul aproape 90 de lei. Slănina se vinde la prețul de 70 de lei kilogramul. La aceste preţuri, mulţi nu-şi permit să cumpere nici de poftă.

„Cam la jumate renunţăm. Nu am luat jumări de trei ani de zile la preţul care e, mi-a trecut. Îmi face şi rău numai când mă uit la preţuri”, a mărturisit un cumpărător.

„Scumpe, mult mai scumpe sunt, dar asta e. […] La ce renunţăm, la specialităţi, ne limităm, doar aşa, puţin”, spune un altul.

