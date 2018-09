Romică Țociu, epilat de soție pentru transformarea în Carmen Miranda, de la “Te cunosc de undeva!”

Emoții mari pentru Romică Țociu sâmbătă, la “Te cunosc de undeva!”, când va trebui să o imite pe Carmen Miranda, o artistă portugheză născută în Brazilia, celebră pentru aparițiile sale extravagante din anii 1930 – ‘50. De altfel, Carmen Miranda este interpreta care a lansat moda fructelor purtate pe cap.

“Să merg pe tocuri a fost aproape imposibil. Am căzut de trei ori la repetiție. Dar cel mai grav a fost cu fructiera de pe cap. Care în timpul dansului era să cadă. Nu știam ce să fac prima oară: să țin ritmul, să nu cad de pe tocuri, să nu cadă fructiera, să nu uit cuvintele. Așa că am tras aer în piept și le-am făcut pe toate”, spune Romică.

Pentru acest rol, artistul a trebuit să se epileze pe brațe, piept și picioare. Iar cea care l-a ajutat să facă asta a fost chiar soția lui. “Nicoleta m-a epilat, în seara dinaintea filmării. A avut nevoie de trei tuburi de cremă epilatoare”, mai spune el.

A renunțat la mustață pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva”

Romică Țociu a fost nevoit să facă unele sacrificii pentru rolul primit în cadrul emisiunii, mai ales că această participare îi va băga bani frumoși în buzunare. El a fost nevoit să renunțe la celebra la mustața care l-a consacrat, un look pe care îl are de 35 de ani.

“Când m-au sunat să mă invite, am crezut iniţial că au greşit numărul. După o zi de gândire, am acceptat. De ce? Pentru că îmi place show-ul şi felul în care s-a dezvoltat. Dar şi pentru că am simţit că are nevoie de talentul şi de determinarea mea”, a povestit Romică Ţociu, amuzat, despre noua emisiune din care face parte.