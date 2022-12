Cea mai frumoasă și așteptată sărbătoare din an rămâne cea a Nașterii Domnului. Printre cei care se bucură din plin de această perioadă se numără și Roxana Ciuhulescu. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit într-un interviu pentru CANCAN.RO unde își va petrece, anul acesta, Crăciunul. Deși anul 2022 nu a fost unul ușor pentru ea, vedeta mărturisește că o să îl încheie cu zâmbetul pe buze, înconjurată de toți cei dragi.

Roxana Ciuhulescu a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică. Și-a clădit o carieră în „lumea bărbaților”, este pasionată de caii putere și a încercat mereu să își depășească limitele. A participat la Surivor România, acolo unde a trăit în condiții extreme, dar nu s-a dat bătută. Din nefericire, problemele de sănătate, cu care s-a confruntat în concurs, au scos-o din joc și, nu i-au permis să își continue aventura.

În prezent, vedeta se poate considera o femeie împlinită. După ce a trecut printr-un divorţ dureros, şi-a găsit liniştea în braţele lui Silviu Bulugioiu, alături de care are şi o minunăţie de băieţel.

Unde îşi petrece Roxana Ciuhulescu sărbătorile de iarnă

La fel ca şi în anii trecuţi, Roxana Ciuhulescu îşi va petrece şi anul acesta sărbătorile alături de cei dragi. În ceea ce priveşte masa tradiţională, fosta vedetă TV recunoaşte că nu îi place să gătească, dar, are mereu un ajutor de nădejde. De asemenea, vedeta a rememorat şi prima întâlnire cu Moş Crăciun. Momentul a fost unul intens, iar frumoasa blondină şi-a stapânit cu greu emoţiile.

Unde îți petreci Crăciunul anul acesta?

– Sărbătorile religioase le petrec întotdeauna acasă, cu familia. Pentru mine, Crăciunul a fost dintotdeauna cea mai frumoasă sărbătoare din an.

Ce preparate tradiționale îți plac? Gătești sau preferi să comanzi?

– Nu mi-a plăcut niciodată să gătesc, însă, câteodată mă apucă hărnicia și încerc câteva preparate pe care știu că le pot pregăti fără să dau greș. Cu toate astea, de sărbători am întotdeauna ajutor, n-am ajuns la nivelul să gătesc sarmale sau cozonac. Oricât s-au străduit mama sau bunicile mele să mă învețe să gătesc, nu s-a “lipit” nimic de mine. De gătit…. mai bine conduc mașini. Dintre preparatele tradiționale, ador cel mai mult salata de vinete, ouăle umplute și cozonacul.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din perioada aceasta?

– Țin minte primele cadouri de Crăciun pe care le-am primit. Când eram copil, îmi doream tare să devin medic, astfel că de Crăciun, am primit un ursuleț îmbrăcat în halat alb ce avea la gât un stetoscop, dar, și o pereche de botoși de casă. Ursulețul încă îl mai am, deși săracul a rămas orb de un ochi.

În copilărie mergeai la colindat?

– Daaa, mergeam în Ajun, cu copiii din bloc sau din satul bunicilor mei. Când eram mititică, pentru că nu știam versurile stăteam în mijlocul grupului, mai scoteam niște finale sau de la mine se mai auzea un “ler”.

Cum a fost prima ta întâlnire cu Moș Crăciun?

– Emoționantă. Atât de emoționată am fost că am uitat poezia. Și țin minte că stăteam așa, pe genunchii Moșului și mă întreba dacă am fost cuminte. Dezinvoltă și sinceră, am spus ca “nu”. Moșul a râs și atunci m-a întrebat dacă măcar știu o poezie. Eeh, o știam, dar eram coplesită de emoții. Mama sufla ceva dar… n-am putut să reproduc nimic din ce auzeam. M-am mulțumit că nu am făcut pe mine.

Roxana Ciuhulescu: „Ei sunt pentru ceea ce lupt”

Cum arată sărbătorile pentru tine de când ai devenit mamică? Ce s-a schimbat?

– Dacă până acum 15 ani eu eram “miezul” de sărbători, de 15 și 5 ani copiii au devenit centrul Universului meu. Tot ce fac, fac pentru ei, ei sunt pentru ceea ce lupt, ei mă motivează, pentru ei sunt mamă, iepurașul, Moș Nicolae sau Moș Crăciun. Și mă străduiesc cât de mult ca cei dragi mie să simtă sărbătorile, să fie fericiți și împliniți.

Pe parcursul anului 2022 știu că te-ai confruntat cu mai multe probleme de sănătate, cum ești în prezent?

– La începutul anului, chiar la Survivor, mi s-a umflat rău piciorul. Am ajuns la spital în Dominicană, mi-au extras lichidul, dar nu mai puteam călca pe picior. A fost și motivul pentru care m-am întors repede acasă, leziunea era destul de serioasă și nu mă puteau trata acolo. Câteva săptămâni am făcut recuperare însă, în viitorul apropiat, va trebui să mă operez de ligament. Nu mă plâng, sunt obișnuită cu accidentările.

Cum a fost anul 2022 pentru tine? Ai schimba ceva?

– Am trăit anul asta cât alții în șapte, a fost de la agonie la extaz. Multe schimbări, drumuri multe, a fost un an tare încărcat, dar să nu mânuiesc pe Dumnezeu, n-a fost rău. Cel mai important este că suntem sănătoși și suntem împreună! Mulțumesc, 2022!