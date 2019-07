Roxana de la “Puterea dragostei”, Kanal D, o laudă pe Anamaria Prodan pentru gestul cu Dan Alexa: “Eu îmi dau cu cremă înainte și loveam mai tare”

Roxana, fosta concurentă de la “Puterea dragostei”, Kanal D, s-a făcut remarcată în emisiune pentru scandalurile pe care le isca. Tânăra laudă gestul Anamariei Prodan vizavi de Dan Alexa, însă mărturisește că se putea mai bine. Șatena a recunoscut că a lovit și ea bărbați, însă nu cu pumnul, ci cu palma. Însă, înainte se dă cu cremă, ca să se “lipească” mai bine.

”Eu le am cu astea…Nu știu ce s-a întâmplat, exact, acolo , dar a dat-o bine… A dat-o foarte bine… Eu o dădeam puțin mai tare, dar, totuși, s-a descurcat destul de bine și parcă, nu știu bine, dar s-a descurcat destul de bine, cu băieții… Mi-a plăcut. Am lovit și eu cu palma. Dar eu îmi dau cu cremă înainte și… știi cum se lipește??? Cu pumnul nu prea (am dat, n. red.), dar cu palma… Picioare…”, a spus Roxana pentru Wowbiz.ro.

”Am lovit pentru că am fost foarte provocată, am încercat să mă abțin până am explodat. Lumea observă că sunt o persoană vulcanică, că mă aprind destul de repede, dar mă lovește acolo… Lumea încearcă să mă provoace, iar, automat, se ajunge și la treaba asta. Eu încerc să mă abțin, să nu stau acolo, dar… nu am cum. Dacă mi-o iau și eu… dar oricum dau”, a mai explicat Roxana de la ”Puterea Dragostei”.

Cristi Mitrea, atac ironic la adresa lui Dan Alexa după ce a fost lovit de Anamaria Prodan

Luptătorul de MMA nu se afla în țară sâmbăta trecută, când Anamaria Prodan i-a dat un pumn în față lui Dan Alexa, însă a aflat despre scandalul incredibil și, a doua zi când a ajuns, el a publicat un mesaj ironic la adresa antrenorului de la Astra: “M-am mișcat cât de repede am putut. Acum am aterizat. Bah, la ce spital e Alexa?! 👀 #freealexa”. Ulterior, el a lăsat două comentarii la postarea sa, iar prin intermediul unuia dintre ele, sportivul a făcut referire la speculațiile în legătură cu relația extraconjugală pe care impresara ar avea-o cu Dan Alexa de ani buni.