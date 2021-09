Roxana, fosta soție a lui Cornel Frăsineanu, spune că s-a săturat să fie scoasă drept principala vinovată pentru divorț și a oferit, la rândul ei, propria versiune a poveștii. Acuzele la adresa ex-fotbalistului sunt grave și implică violență, jocuri de noroc și consum de alcool. CANCAN.RO vă prezintă declarații în exclusivitate.

În plan sentimental, Cornel Frăsineanu a fost, până în prezent, greu încercat, “bifând”, deja, două divorțuri. Primul în 2007, de Roxana, cea care i-a dăruit și două fete. Acuzată că l-ar fi înșelat cu un instalator, Roxana a decis să rupă tăcerea, explicând motivele pentru care ea și fostul fotbalist nu mai formează un cuplu. Deși au mai încercat să fie o familie, după separare. Urmează detaliile nemaiauzite ale unei „telenovele” uluitoare.

„Am luptat de ajuns să salvez relația noastră”

“M-am hotărât să spun adevărul, deoarece cei care au cel mai mult de suferit de pe urma acestor articole sunt copiii mei. Nu înțeleg totuși pe cine ar interesa viața mea/noastră, nu m-am considerat niciodată o vedetă, iar Cornel, cu siguranță, nu mai este o vedetă de mult”, au fost primele cuvinte ale Roxanei.

“Motivul pentru care am hotărât să plec din viața lui acum 14 ani a fost să le ofer copiilor mei o viață normală și liniștită, fără scandaluri, bătăi, jigniri, urlete și umilințe. Am considerat că am luptat de ajuns să salvez relația noastră, din păcate am luptat singură și rezultatele au întârziat să apară. Povestea este foarte lungă și complexă, doar câteva persoane o cunosc cu adevărat. Cine mă cunoaște știe ce fel de om am fost, sunt și voi fi. Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic”, a continuat fosta soție a lui Cornel Frăsineanu.

“Am cunoscut un băiat care lucra instalații. Eram despărțiți, dar nu divorțați”

Roxana neagă că l-ar fi înșelat pe Cornel Frăsineanu, cât au fost împreună. Recunoaște, însă, că a început o relație cu un bărbat, când încă divorțul de ex-fotbalist nu se pronunțase.

“Legat de faptul că m-ar fi prins Cornel cu «instalatorul sub calorifer» povestea este foarte diferită. Am cunoscut pe altcineva, într-adevăr în perioada în care noi eram despărțiți, dar nu divorțați în acte. Băiatul respectiv era consultant în vânzări la o companie de bricolaj, iar el lucra pe partea de instalații. Nu a fost doar o simplă aventură, am avut o relație de aproape 10 ani, în urma căreia avem și un băiat”, ne-a mai spus Roxana.

“În urma divorțului, eu nu i-am luat nimic lui Cornel”

În continuare, Roxana a oferit și detalii de la procesul de divorț, în urmă căruia nu s-ar fi ales cu nimic, lăsându-i fostului soț toată averea.

“În urma divorțului, eu nu i-am luat nimic lui Cornel. Din contră, i-am lăsat aproape tot. Am renunțat la afacerea pe care o aveam în Caracal, am vândut tot, iar el a luat banii. A rămas cu două terenuri de 10.000 mp, casa ridicată la Roșu și un BMW X5. Eu mi-am păstrat mașina personală și apartamentul pe care îl aveam la Piatra Neamț”, a declarat Roxana pentru CANCAN.RO.

Cornel Frăsineanu, atacat: “În opt ani, și-a văzut copiii de trei ori, la mall”

Ulterior, Cornel Frăsineanu și-a găsit alinarea în brațele unei voleibaliste, Daniela Cocoș. A urmat o nuntă ca-n povești și venirea pe lume a unui băiețel, Darius. Problemele au început să apară în cuplu după ce Cornel Frăsineanu a abandonat cariera de fotbalist. Ex-fotbalistul ar fi început să aibă probleme cu banii și ar fi “uitat” să achite pensia pentru Andreea și Rebecca, fetele din căsătoria cu Roxana.

“După ce am terminat divorțul, el a cunoscut-o pe Dana și s-au căsătorit destul de repede deoarece ea a rămas însărcinată. Din acel moment, Cornel a dispărut total din viata copiilor mei. Niciun fel de contact, nu pensie alimentară, mesajul Danei fiind «eu nu rup de la gura copilului meu pentru ai tăi», nu venea să le vadă, mai mult decât atât, atunci când fetele îl sunau, răspundea ea și mințea că nu este acasă. Cornel și-a văzut copiii în opt ani de maxim trei ori, câteva ore la mall”, ne-a mai precizat Roxana.

Daniela Cocoș, acuzată: “L-a manipulat. După divorț, ea a rămas cu tot, iar el cu o geantă cu haine”

La un moment dat, Daniela i-ar fi spus lui Cornel Frăsineanu să treacă tot ce are pe numele ei, ca nu cumva Roxana să revină cu pretenții. Fostul fotbalist avea, însă, să regrete gestul mai târziu, după ce a divorțat de fosta voleibalistă.

“Tot ea l-a manipulat să treacă tot ce are pe numele ei ca nu cumva să mai am eu pretenții la ceva după, deși cererea de divorț era definitivă, fără drept de apel. Au vândut casa de la Caracal și pământurile și si-au cumpărat un apartament la București, apartament care a fost trecut doar pe numele ei, iar el a semnat o hârtie prin care a renunțat la toate drepturile în favoarea ei. După divorț, ea a rămas cu tot, iar el cu o geantă cu haine cu care a și venit în Anglia”, ne-a dezvăluit Roxana.

L-a ajutat să ajungă în Anglia!

Disperat și fără niciun venit, Cornel Frăsineanu i-ar fi cerut ajutorul fostei soții, știind că aceasta se află de o bună perioadă în Anglia. Femeia l-a ajutat, iar cei doi s-au apropiat, mai ales că bărbatul ar fi spus că regretă comportamentul pe care l-a avut pe durata căsniciei. Mai mult, Roxana l-ar fi ajutat chiar și cu bani pentru a divorța de fostul fotbalist să divorțeze de Daniela.

“Eu sunt de șapte ani în Anglia. Am venit sa le ofer copiiilor mei un viitor mai bun. Am muncit din greu și nu îmi este rușine nici măcar o secundă de ce am făcut. L-am ajutat și pe el să vină după multe insistențe, mesaje și telefoane, că nu are de muncă și nu se descurcă cu banii. Am trecut peste tot și l-am ajutat ca și tată al copiilor. După lungi discuții despre trecut și regrete despre comportamentul său față de mine și de fete, am hotărât să îi mai dau eu o șansă lui, și nu el mie. Înainte să divorțeze de Dana, au fost la mare pe banii mei, au divorțat pe banii mei. Eu am plătit avocatul, biletele de avion în România și înapoi, hotel, iar eu încă plătesc la credite. Așa e când ești bună și alții te iau de proastă”, ne-a declarat Roxana.

Dependent de jocurile de noroc și alcool?! “I-am spus să plece”

O perioadă lucrurile au mers bine între Roxana și Cornel Frăsineanu. Ex-fotbalistul lui Rapid și Dinamo își găsise un loc de muncă bine plătit, unde avea inclusiv contract de muncă. Situația avea, însă, să se schimbe radical, după ce fostul mijlocaș a depășit perioada grea din punct de vedere financiar.

“În fine, foarte curând am realizat că de fapt nu mai avem absolut nimic în comun, că suntem doi oameni foarte diferiți din toate punctele de vedere și că locul meu nu este lângă el. El juca foarte mult la jocuri de noroc, bea foarte mult, iar eu nu am acceptat aceste lucruri în viața copiilor, din nou. I-am spus să plece și fiecare ne-am văzut de viețile noastre. Nu am fugit cu nimeni, ci am muncit, ca și până atunci și mi-am ajutat copiii în continuare”, ne-a precizat fosta soție a lui Cornel Frăsineanu.

Și-a refăcut viața. “Sunt liniștită și fericită alături de un om minunat”

Totodată, Roxana a ținut să precizeze că nu l-ar fi înșelat și a doua oară pe Cornel Frăsineanu și că despărțirea ar fi avut loc strict din cauza fostului fotbalist. Între timp, femeia și-a refăcut viața și se declară împlinită din toate punctele de vedere.

“La un an de la despărțirea de Cornel, într-adevăr, am cunoscut pe altcineva, iar acum suntem împreună și avem o familie fericită și normală. Avea și are o afacere de care acum ne ocupăm împreună, muncim foarte mult, dar avem și satisfacții. Tot ce avem, avem de pe urma muncii noastre. Acum pot spune cu adevărat că sunt liniștită și fericită alături de un om minunat. Copiii mei sunt mândria și mulțumirea mea. Am reușit să îi cresc frumos, în ciuda greutăților și obstacolelor pe care le-am avut”, ne-a mai spus Roxana.

Mesaj pentru “doamnele” care vor să o denigreze

În final, Roxana ne-a dezvăluit că știe cine ar dori să o denigreze, ținând să transmită un mesaj ferm celor două femei care nu ar lăsa-o să-și trăiască viața în liniște.

“Le-as ruga pe «doamnele» care au avut inspirația să inventeze toate aceste minciuni despre mine, să își caute o ocupație reală, să înceteze să îmi mai urmărească viața direct sau indirect prin X,Y,Z prieteni și cunoștințe. Dragele mele, dacă nu aveți ceva mai interesant sau constructiv de făcut, vă pot ajuta cu câteva idei”, este mesajul transmis de fosta soție a lui Cornel Frăsineanu.