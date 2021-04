Ruby a dat cărțile pe față! Pe cine ar invita în dormitor, alături de iubitul ei: ”Ea e o partidă bună”

Ruby a fost provocată să spună pe cine ar invita în dormitor, alături de iubitul ei. Iar răspunsul artistei n-a întârziat să apară!

Invitată în cadrul emisiunii lui Marius Manole, ”Întrebarea mesei rotunde”, Ruby a fost nevoită să guste din ”bunătățile” de pe masă: testicule de porc, gheare de pui, găluște putrezite sau penis de taur sau… să răspundă unor întrebări mai incomode.

Una dintre curiozități a fost pe cine anume ar invita artista în dormitor, la o partidă în trei cu iubitul ei. Ipotetic vorbind, Ruby a oscilat între două cântărețe celebre: Lidia Buble și Antonia. (VEZI ȘI: RUBY S-A ANTURAT CU „ȘMECHERUL CAZINOURILOR”)

”Eu, Robert și o fată. Dacă ar fi, dar nu pentru că sunt foarte geloasă și apoi ar fi un calvar viața lui. Nu știu ce să zic, nu am trăit un astfel de moment. Dacă ar fi ca în filme, cum ar trebui să fie… dar ipotetic vorbind. Deci cu o femeie, nu aș putea să văd doi bărbați care… nu îmi mai trebuie un bărbat.

Lidia Buble ar fi o partidă bună, Antonia la fel, dar ea are copii. Cu Antonia aș face și niște piese, melodii și un copil. Este foarte frumoasă. Aș face multe cu ea. I-aș face și un copil!”, a declarat râzând cântăreața.

Ruby are o relație de aproximativ 10 ani

Ruby și dansatorul ei, Robert, actualul iubit, au o relație de aproximativ zece ani, însă cei doi aveau sentimente unul față de celălalt încă din timpul legăturii pe care cântăreața o avea cu Oxi, fostul iubit și manager.

”Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea. Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului.

M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine. Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”, a declarat Ruby, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.