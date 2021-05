Ruby a slăbit îngrozitor de mult. Detaliul pe care fanii l-au observat: ”N-am mâncat nimic zilele astea”

Ruby și-a îngrijorat fanii cu ultimele imagini postate pe contul său de Instagram. Artista a slăbit îngrozitor de mult și nu mai are formele care au consacrat-o.

Fără doar și poate, Ruby este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Conștientă de atuurile sale, artista nu ezita să se fotografieze în ipostaze năucitoare. Doar că acum… bruneta și-a îngrijorat fanii, după ce s-a filmat în oglindă. (CITEȘTE ȘI: RUBY A FĂCUT DEZVĂLUIREA! DE CE DOARME ARTISTA, DE FAPT, CU LENJERIA INTIMĂ PE CAP)

Ruby a slăbit enorm, este trasă la față, iar formele care au consacrat-o sunt… doar o amintire acum. Cântăreața le-a mărturisit prietenilor virtuali faptul că a dat jos câteva kilograme bune din cauza stresului. Ruby n-a reușit să mănânce nici măcar acum, de sărbători, cu toate bunătățile pe masă. Nimic nu i-a făcut cu ochiul, iar aspectul ei fizic a avut de suferit.

”Schiloadă, nu mai am nici fund, nici nimic. N-am mâncat nimic zilele astea. Sunt atât de slabă că am paranteze, Doamne! Nu știu dacă am fost așa slabă nici când m-am întors de la Survivor sau din Asia. Foarte slabă, nu zici că am fost la videoclip. Am slăbit foarte mult înainte pentru că m-am stresat, dar îmi revin. Și-mi place de mine și slabă”, a spus Ruby.

Ruby are o relație de aproximativ 10 ani

Artista a petrecut Paștele împreună cu familia și iubitul ei. Ruby și dansatorul ei, Robert, au o relație de aproximativ zece ani, însă cei doi aveau sentimente unul față de celălalt încă din timpul legăturii pe care cântăreața o avea cu Oxi, fostul iubit și manager.

”Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea. Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului.

M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine. Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”, a declarat Ruby, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.