Ruby a spus adevărul despre show-ul de la Antena 1. Ce se întâmplă la “Asia Express” când camerele se închid

Ruby a dezvăluit câteva amănunte despre emisiunea-fenomen care rulează la Antena 1. Aflată în competiția de la “Asia Express” împreună cu iubitul ei, Adrian Robert Grigoriţă, artista a mărturisit ce se întâmplă, de fapt, atunci când camerele de filmare se închid.

Citește și: Ruby și-a făcut cu ou și cu oțet iubitul, la “Asia Express”! “Mă doare în p#&@! Nu mi-ai făcut tu nicio…”

Ruby a spus ce se întâmplă la “Asia Express” când camerele se închid

Invitată în cadrul matinalului de la Antena 1, carismatica artistă a spus că la televizor nu se văd nici pe jumătate dintre lucrurile pe care ea și ceilalți concurenți de la “Asia Express” 2019 le-au făcut. Toate astea pentru că ar însemna ca emisiunea să dureze mult mai mult… astfel, producătorii show-ului au selectat cele mai importante și picante scene filmate pe “Asia Express – Drumul Elefantului”.

Citește și: Continuă scandalul între CRBL și Bianca Drăgușanu: „Bine că a fost prostul ăsta și m-a…”

Ruby a mai vorbit și despre momentele tensionate dintre ea și partenerul său de viață, Adrian Grigoriţă.

Noi suntem împreună de foarte mult timp, de 6 ani și ceva. El este foarte drăguț și mă suportă, dar și eu îl suport pe el. I-am zis: «Auzi, dar tu nu știai că eu sunt așa?». Eu m-am despărțit de el până a doua zi. Ne-am despărțit după momentul și cearta pe care am avut-o. Eu i-am zis clar, am lăsat mesaj și la PR, i-am zis că îmi caut partener pentru Mumbai. Am fost răuță, el este foarte drăguț. Eu mă alint foarte mult”, a povestit artista în cadrul emisiunii „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”.

Citește și: Iuliana Luciu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express: ”Nu aș mai pleca alături de Margherita la un astfel de drum!”

Ruby, printre foștii concurenții de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Pe numele din buletin Ana Claudia Grigore, artista s-a născut pe 28 ianuarie 1989 în Medgidia. Ruby și-a ales numele de scenă după un cântec al formației engleze Kaiser Chiefs. Ea a susținut primul ei concert într-un club din Germania, fiind prima interpretă română care s-a lansat în străinătate. Primul ei disc single, încadrat în genul muzicii de club, “Touch Me” (2010), s-a bucurat de succes în Turcia. În același an, Ruby a lansat cel de-al doilea disc single al său, “Get High”, în colaborare cu cântărețul spaniol Juan Magan. Piesa “Touch Me” a fost nominalizată la premiile britanice Online Music Awards din 2011, la categoria “Best Dance Act”