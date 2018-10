Ruby, primele declarații după ce s-a zvonit că este însărcinată: ”Eu iubesc foarte mult copiii…”

În ultima vreme s-a tot zvonit că Ruby ar fi însărcinată așa că vedeta a dat cărțile pe față și a spus adevărul gol-goluț!

S-a tot zvonit că Ruby este însărcinată, însă artista nu a confirmat nimic. Motiv pentru care fanii au devenit și mai suspicioși și au bombardat-o pe Ruby cu întrebări despre venirea pe lume a unui posibil bebeluș. Ei bine, îndrăgita cântăreață a vrut să lămurească pe toată lumea și a spus lucrurilor pe nume.

”Eu iubesc foarte mult copiii şi sunt foarte drăguţi. Dar eu sunt încă un copil. Următorul meu vis este să am o maimuţă, deci înainte de copil, o să am o maimuţă. Este visul meu din copilărie.”, a mărturisit Ruby la Răi da’ buni!

Ruby se mută în casă nouă

Ruby se va muta în iarnă într-un apartament de la etajul 15, cu terasă superbă. Potrivit celor spuse de artistă, totul trebuia să fie gata în două săptâmâni, dar locuinţa sa este încă, un şantier. Ruby va locui împreună cu iubitul, bunica ei, dar și cei trei căței și patru pisici.

Am muncit foarte mult pentru apartamentul acesta. Mi l-am dorit foarte mult. Este realizarea mea personală. Nu am apelat la părinţi. La nimeni. Am încercat să mă descurc singură. Va locui un copil. Mămaia. Mămaia e ca şi un copil acum, pentru mine. Şi mai am încă 7 copii. 4 pisici şi 3 căţei. Iubitul meu se duce acolo, la şantier. Comunică cu băieţii cu mobila, cu băieţii cu lucrarea. Este alături de mine şi mă susţine.”, a mai spus Ruby.