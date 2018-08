Ruby și Dorian Popa, implicați într-un accident violent produs într-un loc blestemat: “Am sărit cu mașina în râpă, am văzut multe cruci”

Ruby, iubitul său, și Dorian Popa, dar și amicul lor care era volanul mașinii și-au văzut moartea cu ochii în urmă cu ceva timp, după ce au fost implicați într-un accident. Juratul de la “Next Star” a povestit într-un nou episod de vlog postat pe YouTube cum s-a petrecut incidentul rutier. Încă de la începutul filmării, artistul mărturisește că a fost un accident urât și că s-a speriat foarte tare, după ce șoferul a pierdut controlul autoturismului, care a ajuns într-o prăpastie.

Ruby și Dorian Popa, implicați accident violent de mașină

În vârstă de 30 de ani, Dorian Popa a fost marcat și de momentul în care, în timp ce mașina a căzut în râpă, aceasta a lovit mai multe cruci, iar pe una dintre ele se mai vedea scris doar “Pop” din numele unei victime, care și-a pierdut viața într-un accident înfiorător. De altfel, localnicii din zona în care s-a produs incidentul rutier în care au fost implicați și cei doi artiști spun că ar fi una blestemată, pentru că acolo s-au produs multe tragedii de-a lungul anilor.

Din fericire, cei patru s-au ales cu o sperietură zdravăgă și câteva răni minore, în special, iubitul lui Ruby.

“Era 5 dimineața, eram plecați într-un show cu un autocar. Eram în mașină eu cu Ruby și iubitul ei și am plecat din Târgu-Jiu spre București. Din cauza oboselii și a kilometrilor mulți pe care i-a făcut în ziua respectivă, șoferul nostru a văzut foarte târziu despărțitorul de drumuri pe care îl aveam în față.

Mașina nu a mai ascultat comanda de stânga și au început secundele de calvar. Am conștientizat cu toții că mașina nu mai face stânga și ne-am îndreptat direct spre boscheți. O vedeam cum dă să se răstoarne și ne strânge de cap, acolo jos.

Dintr-odată am simțit un mare șoc, pentru că mașina s-a lovit de ceva. Au sărit toate airbag-urile, ne-am oprit, m-am dezmeticit, am avut un timp de negru în fața ochilor… M-am uitat în spate, căci în spate era Ruby și iubitul ei, Adi. Ruby era bine, dar Adi era plin de sânge. În momentul în care am sărit cu mașina în râpă am văzut multe cruci care au zgâriat mașina, apoi când s-a oprit, eram lângă o cruce de pe care se ștersese un nume și rămăsese doar «POP», așa că vă dați seama ce vibe nasol am avut eu când am văzut numele…”, a rememorat juratul de la “Next Star” într-un episod nou de vlog postat pe canalul lui de YouTube.

Dorian Popa, cântăreț și actor

Dorian Popa (8 august 1988) a avut o copilărie foarte grea, după ce tatăl lui i-a părăsit. Mama a devenit automat şi tată pentru el şi fratele lui, Ciprian. Artistul trăieşte o frumoasă poveste de iubire alături de Claudia Iosif.