Ruby s-a mutat în casă nouă: „Pot să spun că am dat toată munca mea”

După ce ani buni a locuit cu bunica ei ori cu chirie, fiind mereu cu valiza pregătită la ușă, iată că Ruby și-a îndeplinit visul. Se mută în casă nouă. Artista a povestit faptul că toți banii pe care i-a câștigat în ultima perioadă i-a investit în casă.

Celebra cântăreață a agonisit o mică avere în urma concertelor susținute prin țară și străinătate, așa că acum, la vârsta de 29 de ani, și-a permis să investească tot ce are locuința mult visată.

„Mai am de lucru la casă, aştept să vină canapeaua şi blatul de bucătărie şi să-mi prăjesc prima porţie de cartofi prăjiţi în bucătăria mea. Pe casă pot să spun că am dat toată munca mea, sufletul meu, inima mea. Am ajuns la investiţia de aproape de 300.000 de euro, surprinzător. Pentru că eu credeam că 15.000 de euro sunt de ajuns să-mi termin treaba cu casa. Pentru că acum m-am mutat în renumitul cartier Colentina, într-un apartament duplex. Locuiesc cu iubitul meu dar şi cu patru pisici şi urmează să vină şi cei patru căţeluşi după ce pun balustradă la balcon. Mamaia este deocamdată la Constanţa unde are grijă de un frăţior mai mic de patru ani de la tatăl meu. Ştiu că voi ştiţi de un alt frate de-al meu care are 10 ani şi pe care îl ştie toată lumea”, ne-a povestit Claudia – Ruby. Şi tot ea ne-a mai povestit că face în continuare muzică şi are multe surprize pentru fanii ei de pretutindeni. „Lucrez în studioul de înregsitrări cu Shift la următorul single Am multe piese foarte cool, nu numai în română ci şi în spaniolă, portugheză şi în engleză pentru că vreau să cuceresc lumea”, a declarat Ruby pentru Click.ro

Ruby, despre relația cu iubitul

Ruby are o relație de șase ani cu Robert, însă lucrurile nu sunt deloc roz între ei, ba din contră, se ceartă foarte des și se despart dacă așa simt. Artista și iubitul ei recunosc faptul că amândoi sunt foarte încăpățânați, iar acest lucru le afectează de multe ori relația, însă reușesc de fiecare dată să treacă peste orice ceartă.

„Ăștia puteam fi noi. Suntem mai proști decât alții. O amenințare subtilă, îți bag șuruburile pe gât, ceva finuț, de dumincă după amiază. Suntem vărsători amândoi, încăpățânați amândoi. Tocmai pentru că ne cunoșteam latura asta am avut emoții pentru participarea noastră la „Asia Express’. Nu ne-am bătut, nu ne-am scos ochii. Ne-am despărțit de vreo 2 ori, ne-am despărțit înainte de Asia de multe ori, s-a dus și acasă, după iar s-a întors, după a venit și am plecat eu. Noi ne despărțim categoric, noi nu ne jucăm.” a declarat artista.