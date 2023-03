Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, a murit la 57 de ani

Rudel Obreja a murit la vârsta de 57 de ani, după o luptă cu o boală nemiloasă. Anunțul trist că fostul președinte al Federației Române de Box s-a stins din viață a fost făcut în cursul zilei de duminică, 12 martie 2023.

Reporterii CANCAN.RO l-au surprins pe fostul pugilist cu puțin timp înainte de a muri. Rudel Obreja, fostul președinte FRB, se afla într-o stare deplorabilă. Vezi AICI foto.

Este zi de doliu în lumea boxului românesc. Rudel Obreja, fost campion și fost Președinte al Federației Române de Box s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, după o luptă cu o boală cumplită. Anunțul trist a fost făcut pe grupul „Liga profesionistă de box din România”: „Cu adâncă durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a fostului mare om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace!”.

Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare, anul trecut, pentru a se trata de cancer

În vara lui 2022, Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare, pentru o perioadă de trei luni, pentru a se trata de cancer, o boală care i-a măcinat, într-un final, organismul. Bărbatul avea de ispășit o pedeapsă de cinci ani în spatele gratiilor, după ce a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Era vizat în dosarul „Gala Bute”. În luna septembrie a anului 2022, CANCAN.RO l-a surprins pe Rudel Obreja în mașină, extrem de schimbat și ușor dezorientat. (Vezi AICI detalii și imagini exclusive)

În iulie 2022, Rudel Obreja anunța faptul că suferă de cancer cu metastaze, motiv pentru care i s-a întrerupt, timp de câteva luni, executarea pedepsei. Începuse demersurile medicale și declara faptul că avea nevoie de „tratament în condiții umane”.

Mesajul a fost notat pe Facebook, la momentul respectiv: „Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri”.

Ultimul mesaj transmis de Rudel Obreja a avut loc la finalul anului trecut, în ziua de Crăciun. Atunci, fostul campion a scris: „Astăzi, Iisus Hristos s-a așezat cu fiecare dintre noi la masă. Să-L păstrăm în inimile noastre! Crăciun fericit și liniștit tuturor creștinilor! Doamne, ocrotește România”.

