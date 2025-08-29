Rudele l-au îngropat, dar el a înviat din morți. Ce face ieșeanul care s-a întors acasă când i se pregătea pomana de 40 de zile. ”Am înțeles că...”

Povestea ieșeanului Gabriel Luca a făcut senzație în anul 2020. Bărbatul de 51 de ani, din comuna Costuleni, a plecat de acasă fără să mai țină legătura cu familia. A fost jale mare în casa lui Gabriel când rudele au aflat că a murit. Apropiații i-au identificat cadavrul la morgă, apoi s-au ocupat de înmormântare. Chiar la pomana de 40 de zile, aceștia au avut, însă, un șoc. Gabriel a venit acasă, viu și nevătămat. CANCAN.RO a aflat ce face bărbatul la cinci ani de când a înviat din morți.

Gabriel Luca a devenit o adevărată vedetă în comuna ieșeană Costuleni. În urmă cu cinci ani, a fost protagonistul unei povești cu totul ieșită din comun. Aproape că nu există om din comunitate care să nu fi auzit despre bărbatul care s-a trezit din morți. În toamna anului 2020, Gabriel a dispărut fără urmă. Bărbatul de 51 de ani nu avea un loc de muncă stabil, ci muncea cu ziua pe unde apuca. Îngrijorați că nu mai au nicio veste de la el de două luni, apropiații au mers la Poliție să-i anunțe dispariția.

La scurt timp, într-o comună învecinată, oamenii legii au descoperit cadavrul unui bărbat care murise înecat. Familia ieșeanului a fost anunțată că Gabriel a fost găsit mort și chemată să identifice cadavrul. Cu groază și tristețe în suflet, fratele şi nepoata au confirmat că bărbatul de la morgă era Gabriel.

Deși mortul purta alte haine, semăna izbitor cu Gabriel. Mama bărbatului l-a jelit zile întregi. Ziua în care și-a condus băiatul la groapă a fost cea mai grea pentru femeia îndurerată. Gabriel a fost înhumat în același loc în care-și dormea somnul de veci și tatăl său, mort de 20 de ani.

”Mi-a spus «Gabriel e la mine, cum l-ați îngropat?»”

Fix când pregătea pomana de 40 de zile, mama lui Gabriel a avut parte de o veste halucinantă. Absolut întâmplător, a aflat că fiul ei trăiește. Femeia l-a sunat pe un bărbat la care Gabriel mai muncea cu ziua. I-a spus că acesta a murit, că l-a îngropat și l-a rugat să o ajute cu niște bani.

”Mi-a spus «Gabriel e la mine, cum l-ați îngropat?»”, povestea, la acea vreme, femeia, care, între timp, s-a stins din viață.

Când și-a văzut în curtea casei fiul pe care îl înmormântase de curând, bătrâna a rămas împietrită de uimire.

”M-am uitat la el și am spus «Măi, mamă, te-am și îngropat!»”, mai spunea femeia.

Când a aflat că rudele l-au crezut mort și l-au îngropat, Gabriel a avut și el un șoc. Ba chiar a mers să-și vadă mormântul ca să se minuneze cu ochii lui. El a povestit că, în tot acest timp în care nu a dat niciun semn, a fost la o fermă. Ca să reintre în legalitate, respectiv să anuleze certificatul de deces și să obțină documentele de identitate, bărbatul a fost nevoit să se adreseze instanței.

Nu mai pleacă de acasă fără să-și anunțe familia unde se află

Această peripeție l-a schimbat mult pe Gabriel, care a devenit mult mai responsabil. Oamenii care îl cunosc spun că nu mai pleacă niciodată de acasă fără să-și anunțe familia unde se află.

”Și-a rezolvat problema cu actele la scurt timp după cele întâmplate. Am înțeles că s-ar fi dus la o stână, dar acum rudele știu mereu de el unde se află. Le anunță de fiecare dată și ține legătura cu ele, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat”, a spus, pentru CANCAN.RO, un angajat al primăriei din comună.

Din păcate, în urmă cu mai puțin de un an, Gabriel Luca și-a pierdut mama, care era bolnavă de inimă. Acum, când pleacă la muncă pe undeva, le dă de veste doar fraților săi.

CITEȘTE ȘI: „Mortul-viu” din Iași trăiește un adevărat coșmar. Ce spune bărbatul care a „înviat” după 40 de zile de la înmormântare

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.