Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe

În cadrul întâlnirii trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, ministrul de Externe basarabean, Mihai Popşoi, a susținut că Rusia va continua acțiunile de destabilizare în rândul populației din Republică, având scopul de a influenţa viitoarele alegeri parlamentare.

Șeful diplomaţiei de la Chişinău a ținut să puncteze acest aspect pentru ca principalii parteneri să nu se lase înșelați de dualitatea Rusiei în relațiile internaționale.

Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova

„Este clar că Rusia urmăreşte să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova pentru a influenţa viitoarele alegeri parlamentare. Sunt încrezător că cetăţenii noştri nu se vor lăsa manipulaţi şi am convingerea că ei nu vor admite ca în ţara noastră să fie o guvernare anti-ucraineană, anti-românească şi anti-europeană. Autorităţile de la Chișinău depun eforturi pentru a ne menține parcursul european, care se va finaliza cu aderarea la Uniunea Europeană. Atacurile hibride ale Federaţiei Ruse trebuie minimizate”, a declarat Popșoi.

La rândul său, ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a pledat pentru combaterea dezinformării rusești.

„Am hotărât în această trilaterală să construim în continuare, pe colaborarea dintre noi, pentru combaterea dezinformării şi construirea rezilienţei în societăţile noastre şi a instituţiilor noastre. De altfel, anul acesta a început cu o provocare serioasă pentru guvernul pro-european de la Chişinău, care a fost supus constant interferențelor ruse”, a precizat Țoiu.

Ucraina nu privește cu optimism activitatea Rusiei

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a subliniat cât de importante sunt viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, raportat la viitorul Ucrainei şi al întregii regiuni sud-estice.

„Rusia va încerca în continuare să destabilizeze unitatea Europei şi relaţiile noastre bilaterale. De aceea, alegerile care vor avea loc în septembrie în Republica Moldova sunt foarte importante pentru viitorul întregii regiuni sud-estice. Oficialii din Moscova nu vor recunoaște niciodată implicarea, prin intermediul agenților de influență, în treburile interne ale altor țări”, a adăugat Sybiha.

