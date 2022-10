Ruxi Opulenta a rămas „liberă de contract”. Blondina s-a despărțit de iubit imediat după întoarcerea din Dominicană

Ruxi s-a întors recent de la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici” și a oferit, pentru fanii săi, un scurt interviu în care a dat detalii despre ultimele schimbări din viața sa. Blondina este singură în prezent, dar mult mai fericită. În același timp, influencerița a explicat și cum stă treaba cu dragostea, dar, și ce nu ar accepta niciodată de la partenerul său de viață.

După întoarcerea de la show-ul din Republica Dominicană, Ruxi a rămas „liberă de contract”. Blondina a povestit, în cadrul unui interviu pentru Fanatik, faptul că a început o relație în luna iunie, însă lucrurile nu au decurs așa cum ea se aștepta. Din acest motiv, a pus punct, iar acum este mult mai fericită, singură fiind.

„Am avut pe cineva care trebuia să mă aștepte, dar ne-am certat între timp și gata, s-a terminat! (…) M-am întors din Dominicană și ne-am certat și ne-am despărțit! Dar mă bucur că s-a întâmplat asta, hai să îți spun sincer. Nu era ce trebuie pentru mine. Nu ne înțelegeam, nu mă înțelegea. Nu eram de mult, din iunie. A prins fix plecarea mea, dar, cumva m-am întors acasă cu gândul că o să-mi continui relația, însă nu am mai continuat nimic”, a spus vedeta.

Ce nu ar accepta Ruxi niciodată de la partenerul său

În ceea ce privește motivele despărțirii, Ruxi a mărturisit că nu a fost vorba despre înșelat.

„Nu, chiar nu a avut treabă cu înșelatul, din păcate. Mai bine era asta. Era mai ușor să fi fost asta, pentru că înțelegeam. Au fost alte lucruri care țin de caracter, pe care efectiv nu pot să le accept. El nu înțelege asta. Bărbat versus femeie”, a mai explicat ea, pentru sursa citată.

Întrebată ce nu ar accepta niciodată de la partenerul său, Ruxi a dat imediat un răspuns categoric: „Toți bărbații cu care am fost au fost ok, ne certam, dar niciodată nu a fost vreunul violent. Nici măcar nu m-a împins. Nu am avut treabă cu violența, din fericire, nu știu nici cum e să iei o palmă. Nu accept așa ceva și sper ca nimeni să nu accepte așa ceva”.

Mai mult, blondina nu a ascuns faptul că a înșelat în relațiile trecute.

„Recunosc am înșelat. Dar nu neaparat că am vrut. El a înșelat primul (n.r. – râde) și am înșelat și eu”, a încheiat ea.