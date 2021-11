S-a aflat! Cine sunt finaliştii Asia Express? Surpriză de proporţii pentru fani: avem câştigătorul

Sezonul patru al emisiunii „Asia Express” se apropie cu pași repezi de final. Rândurile s-au strâns, iar în ultima etapă a jocului, ce se va desfășura în Israel, au mai rămas doar patru echipe. Lupta devine din ce în ce mai grea, iar concurenții mai ambițioși. Cine va pune mâna pe marele premiu?

Concurenții „Asia Express” au pornit în acest an pe Drumul Împăraților, ce i-a purtat prin Turcia, Georgia, Iordania și în cele din urmă Israel, punctul decisiv al cursei. Acum, după multe săptămâni de joc, doar patru echipe au mai rămas în competiție. Eliza & Cosmin Natanticu, Cuza & Emi, Mihai Petre & Elwira și Lidia Buble & Estera sunt echipele care au intrat în etapa finală a jocului. (CITEȘTE ȘI: IRINA FODOR, CU OCHII ÎN LACRIMI LA ASIA EXPRESS! CE A EMOȚIONAT-O PE SOȚIA LUI RĂZVAN FODOR)

Ultima ediție a emisiunii „Asia Express” a adus eliminarea Mariei Speranța și a Adrianei Trandafir. Cele două au intrat în Cursa pentru Ultima Șansă, însă au ajuns ultimele la Irina. Din păcate piatra a fost roșie, iar cele două au părăsit competiția.

„Este ireal că suntem aici. Nu sunt supărată că am ieșit, a fost o poveste extraordinară. În nouă etape ne-am depășit pe noi”, a spus Maria Speranța.

„Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri. Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva personal și aș vrea să vă mulțumesc pe rând”, a spus și Adriana Trandafir.

Cine sunt câștigătorii Asia Express?

Competiția „Asia Express” a ajuns în etapa finală. Patru echipe au pornit spre Israel, țara în care se va da bătălia finală. Eliza & Cosmin Natanticu, Cuza & Emi, Mihai Petre & Elwira și Lidia Buble & Estera sunt echipele care luptă în continuare.

CANCAN.RO a aflat înaintea tuturor cum s-au desfășurat lucrurile în ultima etapă și vă dezvăluie marele câștigător al emisiunii „Asia Express”! Așadar, potrivit surselor noastre, dintre cele nouă perechi de vedete, bătălia finală s-a dat între Mihai & Elwira Petre și Cuza & Emy. Cei care au ajuns primii în fața Irinei Fodor și au câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro sunt Mihai și Elwira Petre.

