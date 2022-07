S-a aflat! De ce nu i-a fost Mario Fresh alături Alexiei Eram în ziua în care a absolvit facultatea

Alexia Eram și Mario Fresh sunt din nou ținta speculațiilor, după ce tânărul a lipsit de la festivitatea de absolvire a iubitei sale. Pentru a lămuri lucrurile o dată pentru totdeauna, fostul protejat al lui Alex Velea a vorbit despre relația pe care o are cu fiica Andreei Esca.

Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh a fost pusă de multe ori sub semnul întrebării, mai ales în ultimele luni, când aceștia nu s-au mai afișat atât de des împreună. Chiar și așa, artistul este de părere că zvonurile răutăcioase vor apărea indiferent de ceea ce va face el sau partenera lui, așa că preferă să le ignore.

S-au despărțit sau nu Mario Fresh și Alexia Eram

În momentul în care Mario Fresh nu a apărut la festivitatea de absolvire a iubitei lui, multă lume a crezut că este vorba despre o despărțire. Aceștia nu au discutat la momentul respectiv acest lucru, iar din această cauză din ce în ce mai multe persoane au presupus că acest cuplu s-a destrămat. Ba mai mult decât atât, faptul că Andreea Esca a refuzat să comenteze zvonurile apărute în presă, i-a făcut pe fanii celor doi să ia și mai mult în considerare posibilitatea unei despărțiri.

Pentru a încheia o dată pentru totdeauna acest subiect, Mario Fresh a anunțat că nu a putut să îi fie alături partenerei sale, deoarece are un program extrem de încărcat, iar concertele nu pot fi amânate așa cum și-ar dori el. Mai mult decât atât, tânărul își îndeamnă fanii să îl urmărească pe rețelele de socializare pentru a descoperi ce se petrece în relația pe care o are cu Alexia Eram.

„Toate speculațiile. Cred că s-a scris și că am fost cu un bărbat. Nu vă mai uitați. Dacă vreți să aflați adevărul, intrați pe Instagram, pe paginile de socializare, să vedeți ce am făcut în ultimele 24 de ore, ultimele postări. Și vedeți ce se întâmplă cu noi”, a declarat Mario Fresh.