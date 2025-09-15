Acasă » Știri » S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul

S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul

De: Andreea Stăncescu 15/09/2025 | 10:19
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Cine e vinovat de moartea lui Auraș / FOTO: Gândul.ro

Sâmbătă dimineața, Craiova a fost scena unui atac extrem de violent în care au fost implicate numeroase persoane din clanuri rivale. Conflictul a izbucnit pe Bulevardul Nicolae Romanescu și a degenerat rapid, ducând la rănirea gravă a unor membri ai clanurilor implicate și la moartea lui Auraș, fiul lui Fane Banu.

Tânărul care a ucis sâmbătă dimineața pe Auraș, fiul lui Fane Banu, și l-a rănit grav pe tatăl acestuia, în timpul unei bătăi între clanuri din Craiova, este fiul unuia dintre cei mai periculoși lideri interlopi din oraș, conform Gândul.ro. Manuel Leonard Adîr, cunoscut drept Manu, are 20 de ani, practică sporturi de contact și este deja recunoscut în lumea interlopă pentru violența sa.

Conflictele dintre clanuri erau mai vechi

Anchetatorii au dezvăluit că totul pornește de la un conflict mai vechi de câțiva ani. O nepoată a lui Fane Banu fusese promisă unui membru al clanului condus de Viorel Parnică, zis Levier. Fata a fost abuzată de soțul ei și s-a întors la familia sa. În comunitatea de romi a avut loc un stabor, unde s-a stabilit că familia bărbatului trebuia să plătească 50.000 de euro ca despăgubire. După ce suma nu a fost achitată integral, tensiunile dintre cele două familii au escaladat, ducând la alte acte de violență.

Cu două luni înainte de tragedie, Auraș l-a atacat pe soțul fetei, ceea ce a intensificat ura dintre clanuri. În urma mobilizării și întăririi clanului lui Levier, s-a stabilit ziua răzbunării: sâmbătă dimineața. În timpul conflictului, Levier a fost copleșit de membrii clanului Banu, iar fiul său, Manu, a scos cuțitul și i-a atacat atât pe Auraș, cât și pe Fane Banu. În urma loviturilor, Auraș a murit, iar tatăl său a fost salvat de medici după ce a fost reanimat la Spitalul Județean de Urgență Craiova.

Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de...
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate...
FOTO: Gândul

Viorel Parnică, zis Levier, este unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi din Craiova, activ încă din 2003, când și-a condus clanul în războaiele cu gruparea „Frăția”. Experiența și notorietatea sa, alături de agresivitatea fiului său Manu, au dus la producerea uneia dintre cele mai violente confruntări interlope recente din oraș.

CITEȘTE ȘI: Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului de 22 de ani

Mama asasinului Irynei, dezvăluiri cutremurătoare! Ce s-a întâmplat cu bărbatul, cu doar câteva zile înainte să comită oribila crimă: ”Era prea agresiv”

Tags:
Iți recomandăm
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou
Știri
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur…
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Știri
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate...
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate în țara noastră
Gandul.ro
Meteorologii ACCUWEATHER au actualizat prognoza pentru următoarele luni în România. Primele ninsori anunțate...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta”
Adevarul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia....
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Parteneri
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de...
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
Digi 24
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat Polonia în incidentul cu drone
Digi24
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Preț carburanți luni, 15 septembrie 2025: Au crescut prețurile carburanților în întreaga țară! Cât costă un litru de benzină și motorină
kanald.ro
Preț carburanți luni, 15 septembrie 2025: Au crescut prețurile carburanților în întreaga țară! Cât costă...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Ultimele noutăți despre fostul mare fotbalist al Universității Craiova după ce a făcut infarct: „A ieșit de la ATI”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele noutăți despre fostul mare fotbalist al Universității Craiova după ce a făcut infarct: „A...
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe...
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară permisiunea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară...
Tzancă Uraganu a făcut senzație la nunta de lux a lui Gabriel Al Baba din Atena
evz.ro
Tzancă Uraganu a făcut senzație la nunta de lux a lui Gabriel Al Baba din...
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
Gandul.ro
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova....
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
as.ro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
ȘOC și lacrimi amare! Manuela a fost descalificată în urma videoclipului controversat apărut în mediul online! Mesajul transmis de fosta concurentă după ce a părăsit Casa Iubirii: „Amintirile și legăturile create vor rămâne pentru totdeauna”
radioimpuls.ro
ȘOC și lacrimi amare! Manuela a fost descalificată în urma videoclipului controversat apărut în mediul...
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un...
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei ...
Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de ...
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman, după eliminarea de la Asia Express? S-au făcut de râs la Antena 1, dar s-au umplut și de euro
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility ...
„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025
Singura zodie care va da lovitura in luna octombrie 2025. Noroc pe toate planurile pentru acest nativ
Singura zodie care va da lovitura in luna octombrie 2025. Noroc pe toate planurile pentru acest nativ
Raluca Bădulescu a desființat-o pe Iulia Albu la Asia Express 2025. Cum a putut să o numească la ...
Raluca Bădulescu a desființat-o pe Iulia Albu la Asia Express 2025. Cum a putut să o numească la Antena 1: ”Cap de…”
Vezi toate știrile
×