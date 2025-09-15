S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul

Sâmbătă dimineața, Craiova a fost scena unui atac extrem de violent în care au fost implicate numeroase persoane din clanuri rivale. Conflictul a izbucnit pe Bulevardul Nicolae Romanescu și a degenerat rapid, ducând la rănirea gravă a unor membri ai clanurilor implicate și la moartea lui Auraș, fiul lui Fane Banu.

Tânărul care a ucis sâmbătă dimineața pe Auraș, fiul lui Fane Banu, și l-a rănit grav pe tatăl acestuia, în timpul unei bătăi între clanuri din Craiova, este fiul unuia dintre cei mai periculoși lideri interlopi din oraș, conform Gândul.ro. Manuel Leonard Adîr, cunoscut drept Manu, are 20 de ani, practică sporturi de contact și este deja recunoscut în lumea interlopă pentru violența sa.

Conflictele dintre clanuri erau mai vechi

Anchetatorii au dezvăluit că totul pornește de la un conflict mai vechi de câțiva ani. O nepoată a lui Fane Banu fusese promisă unui membru al clanului condus de Viorel Parnică, zis Levier. Fata a fost abuzată de soțul ei și s-a întors la familia sa. În comunitatea de romi a avut loc un stabor, unde s-a stabilit că familia bărbatului trebuia să plătească 50.000 de euro ca despăgubire. După ce suma nu a fost achitată integral, tensiunile dintre cele două familii au escaladat, ducând la alte acte de violență.

Cu două luni înainte de tragedie, Auraș l-a atacat pe soțul fetei, ceea ce a intensificat ura dintre clanuri. În urma mobilizării și întăririi clanului lui Levier, s-a stabilit ziua răzbunării: sâmbătă dimineața. În timpul conflictului, Levier a fost copleșit de membrii clanului Banu, iar fiul său, Manu, a scos cuțitul și i-a atacat atât pe Auraș, cât și pe Fane Banu. În urma loviturilor, Auraș a murit, iar tatăl său a fost salvat de medici după ce a fost reanimat la Spitalul Județean de Urgență Craiova.

Viorel Parnică, zis Levier, este unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi din Craiova, activ încă din 2003, când și-a condus clanul în războaiele cu gruparea „Frăția”. Experiența și notorietatea sa, alături de agresivitatea fiului său Manu, au dus la producerea uneia dintre cele mai violente confruntări interlope recente din oraș.

CITEȘTE ȘI: Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului de 22 de ani

Mama asasinului Irynei, dezvăluiri cutremurătoare! Ce s-a întâmplat cu bărbatul, cu doar câteva zile înainte să comită oribila crimă: ”Era prea agresiv”