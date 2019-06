S-a aflat! Motivul pentru care Florin Salam și Roxana Dobre nu se vor căsători

Povestea lor de dragoste durează de ani de zile, dar nu a fost lipsită de episoade controversate. Florin Salam și Roxana Dobre au trecut, însă, peste fiecare problemă cu care s-au confruntat de-a lungul relației. Nu iau, însă, în calcul să se căsătorească. Manelistul simte că nu este momentul să facă din nou pasul cel mare, chiar dacă o iubește enorm pe brunetă.

”Ce să fac pentru o nuntă cum trebuie. Am făcut o nuntă în care am dus 300 de oameni în Antalya (cu regretata Ștefania, n. red.), am pus la cale petreceri cum nu s-au mai văzut în România la nunta lui Betty, am făcut botezuri cum nu au mai fost…. Ce aș putea să fac eu ca să fie o nuntă cu adevărat extraordinară acum, așa cum merită Roxana?”, este explicația pe care Florin Salam i-a dat-o unui apropiat de-al său în momentul în care, de curând, a fost întrebat de ce nu își oficializează relația cu Roxana Dobre, anunță wowbiz.ro.

”O nuntă cum vreau eu, una cu vreo 3-4000 de oameni, undeva unde nu s-a mai făcut așa ceva, necesită, înainte de bani, timp. Ar trebui să mă ocup eu personal ca să fie totul perfect, iar eu nu am timp. Azi stau, mâine cânt toată noaptea, poimâine mai fac nu știu ce, iar pentru un eveniment ca ăsta trebuie să am timp…”, i-a mai spus Florin Salam.

În plus, Florin Salam susține că Roxana Dobre nu are nicio problemă cu decizia luată de el. ”Eu îi spun soție, ea îmi zice bărbate, suntem ca soț și soție, nu contează un act sau altceva. Noi suntem familie și așa”, a mai dezvăluit manelistul amicului său.

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce artistul s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei.

Florin Salam are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan.