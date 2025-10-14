S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”

După o noapte de șpriț și distracție până în zorii zilei, Serghei Mizil a plătit scump prețul: eliminarea de la Asia Express, alături de coechipiera sa, Mara Bănică. La 72 de ani, a făcut senzație cu stilul său inconfundabil, iar odată ajuns acasă ne-a dezvăluit cele mai mari provocări ale filmărilor – de la cazări dificile și mâncare modestă, până la bipurile care i-au înnebunit pe producători.

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express. Probele de pe traseu au fost unele dure, dar Serghei s-a descurcat onorabil până a ”comis-o” cu prietenul Tamaș, alături de care s-a ”cinstit” până în zori, iar asta s-a simțit la proba de a doua zi. Nu a mai fost în formă bună, iar la cursa pentru ultima șansă a ajuns pe ultimul loc.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, acesta a povestit care a fost cel mai greu moment trăit în tiimpul competiției, dar și sub ce ce condiții ar accepta să participe la un alt reality show.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru prin care ai trecut la Asia Express?

Serghei Mizil: Să-ți găsești cazare! Băi, după zi, după ce mergi o sută, o sută și ceva de kilometri, poate mergi o oră, două, pe jos, normal că vrei să găsești o cazare normală. Și cazarea a fost destul de nasoală.

Eu am avut destul de mult noroc.

CANCAN.RO: Ai mâncat? A fost mâncarea bună?

Serghei Mizil: Da. N-a fost o chestie să mă sperie. Bine, eu n-am prins cum au prins ei cu ouă, cu BIP, cu alea. Am prins bine. Ce am prins, am mâncat.

CANCAN.RO: Adică ce ai mâncat?

Serghei Mizil: Orez… Ce mi-au dat aia pe acolo prin case.

CANCAN.RO: Toată emisiunea e cu “bip-uri?

Serghei Mizil a prins gustul competițiilor. Mai vrea, dar cu o condiție!

Serghei Mizil: Eu și cu Raluca suntem mai cu bipuri.

CANCAN.RO: N-ai putut să te abtii, nu?

Serghei Mizil: Nu.

CANCAN.RO: Dar ce te-a scos cel mai tare de sărite?

Serghei Mizil: Pe mine nimic. Așa vorbesc eu cu înjurături, cu astea. Eu înjur că așa înjur eu, că așa vorbesc. Asta-i stilul meu.

CANCAN.RO: Te mai întoarce intr-un astfel de show?

Serghei Mizil: Da. cu Dan sau cu unul mai competitor la… (face semn de sprit).

CANCAN.RO: Ca să ai cu cine sa bei un pahar…

Serghei Mizil: Da!

Citește și: Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.