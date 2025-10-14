Acasă » Exclusiv » S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”

S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”

De: Elisa Morandi 14/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

După o noapte de șpriț și distracție până în zorii zilei, Serghei Mizil a plătit scump prețul: eliminarea de la Asia Express, alături de coechipiera sa, Mara Bănică. La 72 de ani, a făcut senzație cu stilul său inconfundabil, iar odată ajuns acasă ne-a dezvăluit cele mai mari provocări ale filmărilor – de la cazări dificile și mâncare modestă, până la bipurile care i-au înnebunit pe producători.

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express. Probele de pe traseu au fost unele dure, dar Serghei s-a descurcat onorabil până a ”comis-o” cu prietenul Tamaș, alături de care s-a ”cinstit” până în zori, iar asta s-a simțit la proba de a doua zi. Nu a mai fost în formă bună, iar la cursa pentru ultima șansă a ajuns pe ultimul loc.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, acesta a povestit care a fost cel mai greu moment trăit în tiimpul competiției, dar și sub ce ce condiții ar accepta să participe la un alt reality show.

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați de la Asia Express
Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați de la Asia Express!

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru prin care ai trecut la Asia Express?

Serghei Mizil: Să-ți găsești cazare! Băi, după zi, după ce mergi o sută, o sută și ceva de kilometri, poate mergi o oră, două, pe jos, normal că vrei să găsești o cazare normală. Și cazarea a fost destul de nasoală.

Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Eu am avut destul de mult noroc.

CANCAN.RO: Ai mâncat? A fost mâncarea bună?

Serghei Mizil: Da. N-a fost o chestie să mă sperie. Bine, eu n-am prins cum au prins ei cu ouă, cu BIP, cu alea. Am prins bine. Ce am prins, am mâncat.

CANCAN.RO: Adică ce ai mâncat?

Serghei Mizil: Orez… Ce mi-au dat aia pe acolo prin case.

CANCAN.RO: Toată emisiunea e cu “bip-uri?

Serghei Mizil a prins gustul competițiilor. Mai vrea, dar cu o condiție!

Serghei Mizil: Eu și cu Raluca suntem mai cu bipuri.

CANCAN.RO: N-ai putut să te abtii, nu?

Serghei Mizil: Nu.

Mara Bănică și Serghei Mizil / Sursa foto: Antena 1

CANCAN.RO: Dar ce te-a scos cel mai tare de sărite?

Serghei Mizil: Pe mine nimic. Așa vorbesc eu cu înjurături, cu astea. Eu înjur că așa înjur eu, că așa vorbesc. Asta-i stilul meu.

CANCAN.RO: Te mai întoarce intr-un astfel de show?

Serghei Mizil: Da. cu Dan sau cu unul mai competitor la… (face semn de sprit).

CANCAN.RO: Ca să ai cu cine sa bei un pahar…

Serghei Mizil: Da!

Citește și: Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori peste sfori şi s-a pus rău cu noile colegele din trust!
Exclusiv
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori peste sfori şi s-a…
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, printre călușei și tiribombe
Exclusiv
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, printre călușei și tiribombe
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din...
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore
Gandul.ro
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Digi 24
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0...
Plată comună la bloc. Toți proprietarii sunt obligați să achite. Nu contează că ai centrală și te-ai separat la gaze
Capital.ro
Plată comună la bloc. Toți proprietarii sunt obligați să achite. Nu contează că ai centrală...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români...
Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă
evz.ro
Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
Gandul.ro
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase...
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am ...
Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor…”
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori ...
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori peste sfori şi s-a pus rău cu noile colegele din trust!
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, ...
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, printre călușei și tiribombe
Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. ...
Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate ...
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români!
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ...
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
Vezi toate știrile
×