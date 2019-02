S-a dus vremea coroanelor cu flori la Lugoj! Preot: ”Le-am spus în biserică: plicul cu bani!”

O adevărată campanie anti-coroane cu flori a început să se ducă la Lugoj! Preoții încearcă să-i convingă pe oameni să nu mai dea bani pe coronae, ci să aducă o floare și un plic cu bani pentru familia îndoliată, scrie pressalert.ro.

„Inițiativa aceasta am avut-o de acum 2-3 ani, însă e foarte greu. Aici trebuie să lucrăm cu mentalitatea omului, adică să îl convingem. Eu am spus și la întâlnirile noastre, nu putem lua o măsură radicală, să punem pază la cimitir. Sunt și cetățeni care vin din alte părți și nu au cunoștință de intenția noastră. Trebuie să lămurim oamenii, să vorbim cu ei în permanență.

Eu le-am spus și în biserică, la botez sau la cununie când mergem ca invitați venim cu plicul cu bani, iar la înmormântare cheltuim pe coroane din plastic ce se aruncă. Am văzut înmormântări și cu peste 100 de coroane, ori dacă socotim câți bani s-au cheltuit pe acestea, vedem că am fi putut ajuta cu mulți bani familia aflată la necaz”, a declarat P. On. Părinte Ioan Cerbu, protopopul Lugojului, pentru Express de Banat.

De foarte multe ori se întâmplă ca familia celui decedat să nu mai aibă suficienţi bani pentru a se descurca, aşa că un plic, chiar şi cu câţiva lei, ar fi de mare ajutor. În acest fel, coroanele de flori ar putea fi interzise la înmormântări.