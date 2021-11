S-a elucidat misterul perucilor! Neti Sandu a început să chelească! Detaliul observat în direct la Pro TV

Neti Sandu este una dintre cele mai longevive personalități din media care și-a păstrat aceeași imagine de ani de zile, prezentatorea de televiziune afiâșând același păr negru, lucios și des.

După ce ani de zile telespectatorii au speculat faptul că Neti ar purta perucă, din acest motiv având aceeași coafură, se pare că lucrurile nu stao deloc așa. Recent, publicul s-a îngrijorat pentru podoaba capilară a lui Neti Sandu, care se pare că se… rărește! În imaginile difuzate la PRO TV recent, se pare că podoaba capitală a celebrei horoscopiste nu mai este la fel de bogată ca odinioară.

Ce spune Neti Sandu despre ”perucă”

“Am încercat să-mi schimb coafura. L-am lăsat și mai lung. Fiecare stilist pe care l-am avut a vrut să-mi schimbe tunsoarea. Mi s-a zis că părul trebuie filat și să vezi ce frumos o să stea și că trebuie neapărat mult mai fresh, mult mai diferit. I-am dat voie și după aceea m-am întâlnit cu colegii și nu m-au recunoscut, dar nimeni nu a zis «îți stă mai bine, rămâi așa». Ideea este că, din cauza firului care este sticlos, el nu se poate așeza imediat. El face doar niște lucruri: dacă eu îl las pe linia lui și îl retez, el stă perfect.

Dacă există o metodă ca eu să-l fac să stea perfect, de ce să fac să fie altfel? Dacă îl las să fie mai lung, părul în sine e foarte frumos, dar nu pot să spun că îmi stă mie bine. Adică o să fie un păr lung, sticlos și care o să stea nemișcat… Nu, așa nu e bine. Doar părul în sine e splendid. Asta e povestea părului meu. (…) După 25 de ani, nimeni nu poate să accepte că e părul meu. Deși el mai crește, eu îl tund, îl vopsesc. Nu, nu e perucă, m-au văzut ei. Ei știu sigur, susțin mulți.”, a povestit Neti Sandu, în cadrul unui interviu, potrivit celor de la Viva.

Ce spune Neti Sandu despre intervențiile estetice

„Mă uit în oglindă și aș prefera să nu am riduri, dar nu vreau să fac nimic altceva în afară de ceea de depinde de mine, ce pot controla eu. Să mănânc simplu, să îmi pun niște pad-uri cu apă rece pe ochi ca să fiu mai odihnită. Nu sunt pentru alte modificări, pot să trăiesc cu mine așa și pot accepta faptul că am îmbătrânit.

Nu știu unde au încăput toți acești 61 de ani, mă simt și tânără și bătrână. Resimt vârsta într-un fel, pe de altă parte nu o văd în toate momentele. Eu mă accept așa cum sunt, dar dacă cineva vrea să-și facă orice la chip, pe mine nu mă încurcă și nu o să o judec, mă uit doar dacă i se potrivește sau nu. Nu contează, important e că eu nu simt nevoia să schimb nimic la mine.

Da, aș vrea să nu se vadă ridurile, cum îți spuneam, dar nu sunt în stare să fac ceva în privința asta, deoarece și dacă nu s-ar mai vedea, ce se întâmplă? Eu pot trăi cu mine așa și nu mi-a spus nimeni că ar trebui să schimb ceva. Înseamnă că și lumea mă acceptă astfel, pentru că de la bun început, eu nu am plecat cu statutul de diva, eu am ceva de spus. Și dacă am ceva de spus, mi se acceptă și ridurile, așa cred. Dar important e ce simt eu”, a povestit Neti într-un interviu acordat anul trecut.

Sursa foto: Captura PRO TV