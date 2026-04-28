S-a făcut dreptate în cazul Ioanei, tânăra însărcinată ucisă de patron. Ce pedeapsă a primit ”călăul”

Paul Bușe, patronul din sectorul 3 al Capitalie acuzat că a ucis-o pe Ioana Beatrice, angajata sa care era însărcinată în patru luni, și-a primit sentința. Câți ani va sta în spatele gratiilor. Decizia judecătorii Tribunalului București nu este definitivă.

În decembrie 2023, o crimă de o violență extremă a cutremurat o țară întreagă. Paul Bușe (72 de ani), patronul unui magazin alimentar din Sectorul 3 al Capitalei, și-a ucis o angajată, apoi s-a predat poliției. Este vorba despre Ioana Beatrice, o tânăr de 24 de ani, gravidă în patru luni. Bărbatul a atacat-o pe victimă și a înjunghiat-o de peste 7 ori cu trei cuțite, apoi a folosit și o drujbă care i-a provocat răni cauzatoare de moarte.

După crimă, bărbatul de 72 de ani a mers la Secția 12 Poliție și a mărturisit tot. Acesta susține că cearta a pornit din cauza unor neînțelegeri mai vechi legate de gestiunea magazinului. Le-a declarat anchetatorilor că a ajuns să comită crima pentru că ar fi fost afectat de anumite presiuni și constrângeri din partea rudelor victimei, de concubinul fetei și de fratele acesteia ca să le dea bani..

Ce pedepsă a primit Paul Bușe, patronul care și-a ucis angajata

De asemenea, el a susținut că angajata sa ar fi furat mai multe produse din magazin, inclusiv cartușe de țigări, pe care le ascundea prin magazin. Tot el le-ar fi spus oamenilor legii că Ioana Beatrice i-ar fi propus de mai multe ori să întrețină relații intime în schimbul unor sume de bani.

În timpul procesului, bărbatul de 72 de ani a încercat să dea vina pe tânăra de 24 de ani, susținând că era provocat în mod constant, iar în momentul crimei ar fi avut un declic psihic și a acționat fără discernământ. Judecătorii au stabilit că declarațiile acestuia sunt neîntemeiate și constrzise de probele din dosar. De asemenea, conform fisei sale medicale, bărbatul suferea de anumite afecțiuni psihice și neurologice (tinitus, tulburări anxios-depresive, amnezie disociativă și halucinații organice), dar nu și faptul că acestea i-ar fi diminuat discernământul.

După ani de anchetă, Paul Bușe a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Pe lângă această pedeapsă, bărbatul a fost obligat să achite suma de 650.000 de euro daune morale familiei victimei.

„Instanţa reţine că intensitatea violenţelor exercitate, numărul ridicat al loviturilor aplicate, zonele anatomice vizate, precum şi folosirea unei drujbe în agresiune conturează o manifestare de o brutalitate excepţională, ce depăşeşte cu mult nivelul de violenţă inerent unei acţiuni de suprimare a vieţii. (…) Astfel, (…) instanţa apreciază că fapta se situează la un nivel maxim de gravitate în ierarhia infracţiunilor contra vieţii”, se arată în motivarea tribunalului.

